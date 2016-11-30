Московская скорая помощь продолжает использовать Dr.Web

«Доктор Веб» сообщил о продлении использования продуктов Dr.Web в компьютерной сети Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова — крупнейшего в Европе лечебно-профилактического учреждения, оказывающего скорую медицинскую помощь. Как рассказали CNews в компании, выдачу сублицензий осуществил партнер «Доктор Веб» — компания «Эльбрус-2000», обслуживание компьютерной сети Станции выполняет «Мактор».

Одной из важных причин использования Dr.Web в данном случае является наличие сертификатов ФСТЭК и возможности применения продукта на таких операционных системах как Solaris и FreeBSD. Также оказалась востребованной защита сетевого и почтового трафика.

Защитой Dr.Web обеспечены не только ПК и серверы Станции, но мобильные устройства сотрудников, работающие под управлением Android, — Dr.Web Enterprise Security Suite обеспечивает и такую возможность.

«Для настройки продукта требуется лишь уровень начального знания ОС Linux. Что касается администрирования, то представляется очень удачным решение применить веб-технологии — управление доступно из любого места. Функционал, кстати, самый оптимальный с точки зрения администратора. То, что надо!» — делится своими впечатлениями от использования Dr.Web Станислав Нижниченко, заведующий отделом системного администрирования баз данных «Мактор».

В настоящее время на СС и НМП г. Москвы работает более 10 тыс. сотрудников.