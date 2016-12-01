ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации Secure Authentication

ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication (ESA). Как рассказали CNews в компании, в продукте реализована новая функция push-уведомлений – с ее помощью пользователи могут использовать для аутентификации смарт-часы на Android.

Для получения удаленного доступа к корпоративной сети, пользователь должен ввести на своем устройстве постоянные логин и пароль, а затем – дополнительный временный пароль. ESET Secure Authentication генерирует временный пароль случайным образом и отправляет его пользователю через SMS-сообщение, либо показывает в мобильном приложении или аппаратном токене.

В новой версии ESET Secure Authentication продукт может отправить на смартфон или смарт-часы пользователя push-уведомление. Принять или отклонить это сообщение можно в одно касание экрана, других действий для авторизации не требуется. В настоящее время новая функция доступна только на Android-устройствах.

«Продукт доработан в соответствии с пожеланиями корпоративных клиентов, – сказал Владимир Матовчик, продукт-менеджер ESET. – В новой версии ESA процедура аутентификации упрощена до предела – всё для того, чтобы сотрудники использовали защиту удаленного доступа и не придумывали пути обхода, подвергающие данные компании риску».

В новой версии ESET Secure Authentication также усовершенствован мастер установки, настройки производительности и безопасности.