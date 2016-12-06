Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS

Sony объявила о выходе на рынок восьми новых сетевых FullHD камер видеонаблюдения 6 поколения (G6). Как рассказали CNews в компании, премьера новых моделей связана с растущим спросом на изображение более высокого качества на рынке охранных видеосистем.

Камеры представлены в двух сериях: V и Е. Серия V (1080p/60 к/с, высокая чувствительность, View-DR, запись звука, слот для SD-карты памяти, функция Easy Focus, PoE, AC24V/DC12V, тревожные входы/выходы) включает модели SNC-VB640, SNC-VB642D, SNC-VM641 и SNC-VM642R, серия E (1080p/60 кадр/с, высокая чувствительность, View-DR, запись звука, слот для SD-карты памяти, функция Easy Focus, PoE) представлена моделями SNC-EB640, SNC-EB642R, SNC-EM641 и SNC-EM642R.

Камеры Sony используют современные технологии для более четкой детализации изображения, улучшения видимости и повышения чувствительности при недостаточном освещении, что делает камеры безопасности бренда подходящими для широкого спектра областей применения. В частности, они могут эффективно использоваться для видеонаблюдения на городских улицах, на транспорте, а также на коммерческих объектах.

Sony оснастила новые камеры 6-го поколения высокоэффективными матрицами, объективами и видеопроцессорами. Камеры серии V и E способны фиксировать изображения за пределами диапазона видимости обычных камер безопасности, обеспечивая профессионалам отрасли безопасности лучший обзор и точность анализа ситуации.

Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкость изображения без лишних шумов и паразитных изображений, при минимальной освещенности в 0,006 люкс (30IRE) и 0,01 люкс (50IRE).Высокая чувствительность новых камер гарантирует точность цветопередачи, помогая операторам видеосистем безопасности лучше идентифицировать объекты на экране. Такая светочувствительность является особенно ценной при ночной видеосъемке городских улиц: это направление сейчас становится наиболее популярным в индустрии безопасности и активно развивается.

Full HD камера видеонаблюдения Sony 6 поколения (G6)

Сотрудники служб безопасности смогут получать изображения объектов в темноте с расстояния до 100 метров с помощью новых буллет-камер серии V, и до 60 метров с помощью камер серии E. Диапазон был увеличен за счет использования матрицы ExmorR и встроенных ИК-прожекторов, позволяющих фиксировать инфракрасное изображение без передержки. Одна из лучших систем подобного рода в отрасли обеспечивает сотрудников служб безопасности более четким и детальным изображением, помогая им принимать оперативные и взвешенные решения.

Использование SD-карты позволит обойти возможные перебои в работе сети. Если камера не может подключиться к сети, она продолжит запись на карту до момента восстановления соединения, обеспечивая бесперебойную работу систем безопасности.

Поддержка двухканального звука теперь будет доступна как у моделей серии E, так и у моделей серии V. Возможность дистанционной передачи сигнала через интерком с записью аудио является удобной и экономичной опцией.

«Высокое качество изображения – одна из приоритетных задач для компании Sony, и поэтому мы продолжаем инвестировать в новые технологии, позволяющие нашим клиентам получать наиболее качественные видеоизображения, – отметил Михаил Зикеев, руководитель направления видеонаблюдения профессионального управления Sony CIS. – Финансовые вливания в развитие технологий означают, что мы следуем за интересами и потребностями наших клиентов. Наши новые разработки охватывают различные функции, от улучшения видимости при слабом освещении до увеличения дальности съемки,и имеют единственную конечную цель – повысить точность работы системы видеонаблюдения и помочь нашим клиентам быстрее принимать решения».