Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Оператор Т2, один из «большой четверки», готовится выйти на рынок кибербезопасности. Для этого он создал отдельный бренд Safewall. Инвестиции в проект могут исчисляться сотнями миллионов рублей – точная сумма пока засекречена. Ранее аналогичный шаг предпринял МТС – еще один представитель «большой четверки» операторов сотовой связи.

Новое направление бизнеса

Оператор связи Т2, в недавнем прошлом известный как Tele2, создал собственный отдельный бренд в сфере информационной безопасности. Как пишут «Ведомости», он уже зарегистрировал его в Роспатенте, и он носит название Safewall.

Представитель Т2 подтвердил изданию факт запуска нового ИБ-бренда. Однако он не стал уточнять, почему название пишется латиницей и в целом состоит из слов английского языка.

В описании к заявке на регистрацию бренда Роспатенте отмечено, что у него есть сразу несколько классификаторов деятельности. Среди них – шифрование данных, защита информационных систем и консалтинговые услуги по кибербезопасности.

Денежный вопрос

Представитель Т2 не стал раскрывать информацию о финансовых вложениях оператора создание и продвижение нового бренда. Он отметил лишь, что это будет именно бренд, но не отдельная компания.

ib_700_.jpg
wirestock / FreePik
Т2 погружается в мир информационной безопасности

Иными словами, под Safewall новое юрлицо Т2 создавать не намерен, по крайней мере, на данный момент. Владельцем бренда заявлено ООО «Т2 Мобайл» – основное юридическое лицо оператора на территории России.

По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов рынка. Т2 мог потратить на Safewall несколько сотен миллионов рублей уже на начальном этапе. Такую предварительную оценку привел руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.

По его мнению, именно эту сумму Т2 мог потратить в первую очередь на обучение персонала и на продвижение нового бренда, то есть на маркетинг. Также часть этих средств могла быть направлена на закупку оборудования и программного обеспечения.

Что получат потребители

Собеседник издания сообщил, что Safewall соберет в себе все ИБ-сервисы Т2, которые ныне предоставляет оператор своим абонентам. Например, это платформа по защите от мошенников – она позволяет минимизировать количество звонков от злоумышленников, желающих украсть деньги у владельца номера.

Также в составе Safewall будут и сервисы кибербезопасности, которые оператор разработал в паре с различными партнерами. К последним относится ИБ-компания «Солар», которую в декабре 2024 г. купил «Ростелеком». Голосовой ассистент тоже станет частью Safewall.

Помимо существующих ИБ-сервисов, Т2 будет продвигать под брендом Safewall и новые, на данный момент не запущенные, сообщил изданию представитель Т2. Вдаваться в подробности о том, что именно это будут за сервисы, он не стал.

Получить доступ к возможностям Safewall можно будет через фирменное мобильное приложение Т2. Реализовано все будет в отдельном разделе.

Обещано, что часть базовых опций будет доступна абонентам Т2 на полностью бесплатной основе. Список сервисов за ноль рублей представитель оператора не привел, но подчеркнул, что в планы Т2 пока не входит предоставление доступа к Safewall тем, кто не является его абонентом.

Подсмотреть у конкурентов

Т2 – не первый российский оператор связи, решившийся на создание собственного ИБ-бренда. Ранее аналогичный шаг сделал МТС – еще один представитель «большой четверки» крупнейших российских операторов связи. Его ИБ-бренд известен как МТС Red.

Но МТС пошел немного по иному пути. Если Т2 отказался от создания отдельного юрлица для Safewall, то у МТС Red оно есть – в августе 2022 г. оператор основал компанию ООО «Серенити сайбер секьюрити».

МТС Red работает не только с абонентами МТС. В его портфолио – услуги SOC, WAF, анти-DDoS и пр., то есть это полноценная крупная ИБ-компания. У нее также есть ряд собственных программных разработок, в том числе платформа Cicada 8 для контроля уровня кибербезопасности предприятий.

Геннадий Ефремов

