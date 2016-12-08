Завершена интеграция InfoWatch Traffic Monitor 6.1 с MaxPatrol SIEM

Группа компаний (ГК) InfoWatch и компания Positive Technologies объявили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 6.1 и системы для управления событиями, активами и инцидентами информационной безопасности (ИБ) MaxPatrol SIEM. Также в рамках сотрудничества была запущена программа поддержки системой MaxPatrol SIEM последующих версий решения InfoWatch Traffic Monitor, сообщили CNews в InfoWatch.

В результате интеграции решений данные, поступающие из DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, одновременно стали доступны для обработки и анализа в системе корреляции событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM. Пользователи SIEM-решения получили возможность отслеживать историю передачи конфиденциальной информации через корпоративную электронную почту и различные веб-ресурсы, системы обмена сообщениями и средства общего доступа к файлам, а также блокировать несанкционированные действия сотрудников.

«Основной задачей интеграции InfoWatch Traffic Monitor Enterprise и MaxPatrol SIEM является защита бизнес-процессов организаций от неправомерных действий злоумышленников на ранней стадии их планирования, — отметила Марина Баталова, менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch. — Интеграция позволяет службе информационной безопасности компании не только оперативно выявлять распределенные атаки, коррелируя информацию от DLP-решения с другими средствами защиты, но и блокировать целевые атаки, направленные на хищение конфиденциальной информации. Минимизация финансовых, операционных и репутационных потерь клиентов — главный драйвер партнерства InfoWatch и Positive Technologies».

«Методы действий злоумышленников совершенствуются с каждым днем, поэтому производители средств защиты вынуждены постоянно расширять функциональные возможности своих систем в ответ на современные угрозы. Не является исключением и проблема утечки информации. Зачастую для оперативного выявления таких инцидентов используется связка решений классов SIEM и DLP. На сегодняшний день MaxPatrol SIEM поддерживает средства защиты большинства отечественных производителей, в том числе компании InfoWatch. Мы продолжаем начатую работу по адаптации MaxPatrol SIEM для работы с InfoWatch Traffic Monitor, — рассказал Алексей Голдбергс, руководитель направления по работе с технологическими партнерами компании Positive Technologies. — В частности, мы нацелены на расширение списка поддерживаемых версий DLP-системы, сбор новых типов событий, упрощение этого процесса для конечного пользователя и максимальную его автоматизацию».