В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов

Об опасности попыток заработать на созданной Павлом Дуровым криптовалюте TON в Telegram предупредили специалисты «Лаборатории Касперского».

Мошенническая схема в Telegram

Обнаружена новая мошенническая схема в Telegram, которая работает по принципу финансовой пирамиды из 1990-х годов, когда доход членам такой структуры формируется за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников и в результате в выигрыше чаще всего остаются лишь основатели и первые участники пирамиды. Создатели схемы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram, побуждая помимо вложения средств, рекомендовать этот метод заработка своим знакомым и приглашать их присоединиться к данной схеме.

Toncoin или TON (Telegram Open Network) — это криптовалюта, созданная братьями Николаем и Павлом Дуровыми и командой Telegram в 2018 г., о прекращении работы над которой Павел Дуров объявил в 2020 г.

Заработок участника должен состоять из фиксированной платы за каждого приглашенного друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомым предстоит покупать по реферальным ссылкам.

Нейросеть «Кандинский» Попытки заработать на криптовалюте TON в Telegram могут быть опасны

«Для реализации описанной скам-схемы используются приемы социальной инженерии, манипуляция желанием людей быстро заработать», – считает Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Шаг за шагом к потере денег

Для привлечения потенциальных участников подготовлены подробные видеоинструкции на русском и английском языках, а также текстовые инструкции со скриншотами. После открытия специального криптокошелька через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram, новый участник схемы должен использовать отдельный Telegram-бот, ввести туда адрес своего кошелька, приобрести определенную сумму криптовалюты и перевести ее на свой криптокошелек. Затем надо активировать отдельный Telegram-бот для заработка. При этом новый участник должен выбрать один из платных тарифов-«ускорителей». Согласно указаниям создателей схемы, более дорогой тариф быстрее принесет заработок.

Следующий шаг – создание закрытой группы в Telegram, куда участнику схемы и надо приглашать своих знакомых, предварительно лично обзвонив их и рассказав о преимуществах предлагаемого сервиса. Для получения комиссии за приглашение знакомых, вложить свои деньги в криптовалюту должны минимум 5 новых участников.

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», на самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, не получит. Как отмечает Ольга Свистунова, сам проект фигурирует в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, опубликованном ЦБ РФ.

Признаки аферы

Главный вопрос, который вызывает данная информация: на чем базируется уверенность в мошеннической природе данного предложения заработка, при том, что для него используются легитимные инструменты?

«Стоит обратить внимание на вызывающие подозрение элементы этой схемы: комиссия за новых участников, их предварительная «обработка» и создание закрытых групп для приглашения, требование организаторов завести специальный криптокошелек именно через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. – Считает Ольга Свистунова. – Мы также учитываем негативные отзывы пользователей, которые столкнулись с этой схемой».

Интересно, что появление информации от представителей «Лаборатории Касперского» о новой мошеннической схеме в Telegram совпало по времени с другим событием, связанным с этим мессенджером: 17 апреля вышло интервью создателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carlson). В этой беседе Павел Дуров и Такер Карлсон затрагивали такие острые темы как проблемы Павла Дурова с российскими властями, продажа социальной сети «ВКонтакте» корпорации Mail.Ru Group, эмиграция бизнесмена из России и его позиционирование Telegram как нейтральной площадки для всех, которая будет уважать частную жизнь и свободы людей.

Отметим, что финансовые пирамиды с применением криптовалюты – далеко не новый способ мошенничества, позволяющий похищать гигантские суммы денег. Наиболее крупной из таких пирамид сегодня принято считать OneCoin, основанную Ружи Игнатовой в 2014 г. За неполные три года структуре удалось привлечь более 3 млн человек, вложивших в нее по информации ФБР порядка 4 млрд евро.