Новая версия трояна Android.Loki заражает системные библиотеки

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили нового представителя семейства опасных троянов Android.Loki. Как и предыдущие версии, выявленная вредоносная программа внедряется в процессы различных приложений, в том числе системных, однако теперь для этого она заражает библиотеки ОС Android, сообщили CNews в «Доктор Веб».

Вредоносная программа, получившая имя Android.Loki.16.origin, представляет собой многокомпонентного трояна. Она незаметно загружает и устанавливает ПО на мобильные устройства под управлением ОС Android. Троян заражает смартфоны и планшеты в несколько этапов.

На первом этапе Android.Loki.16.origin загружается на мобильные устройства и запускается другими вредоносными программами. Затем он соединяется с управляющим сервером и скачивает с него вредоносный компонент Android.Loki.28, а также несколько эксплойтов для получения root-доступа. Все эти файлы сохраняются в рабочий каталог трояна. Далее Android.Loki.16.origin поочередно выполняет эксплойты и после успешного повышения системных привилегий запускает на исполнение модуль Android.Loki.28.

В свою очередь, Android.Loki.28 после запуска монтирует раздел /system на запись, получая возможность вносить изменения в системные файлы. Затем он извлекает из себя дополнительные вредоносные компоненты Android.Loki.26 и Android.Loki.27 и помещает их в системные каталоги /system/bin/ и /system/lib/ соответственно. Далее вредоносная программа внедряет в одну из системных библиотек зависимость от троянского компонента Android.Loki.27. После модификации библиотеки вредоносный модуль Android.Loki.27 привязывается к ней и запускается каждый раз, когда ее задействует операционная система. На изображениях ниже представлен пример изменений, которые выполняет вредоносная программа:





После того как Android.Loki.27 начинает работу, он запускает на исполнение вредоносный модуль Android.Loki.26. Его старт выполняется только из системных процессов, работающих с правами root. Таким образом, Android.Loki.26 получает root-полномочия и может незаметно загружать, устанавливать и удалять приложения. С помощью этого модуля киберпреступники загружают на Android-устройства не только другие вредоносные программы, но и рекламные модули или безобидное ПО, получая доход от показа назойливой рекламы или накрутки счетчика установок определенных приложений, пояснили в «Доктор Веб».

Поскольку вредоносный модуль Android.Loki.27 изменяет системные компоненты, его удаление приведет к поломке зараженного мобильного устройства. При последующих включениях ОС Android не сможет нормально загрузиться, потому что не найдет в модифицированной библиотеке зависимость, соответствующую трояну. Чтобы восстановить работу системы, устройство придется перепрошить. Поскольку все персональные файлы при этом будут удалены, перед прошивкой рекомендуется создать резервные копии важных данных и по возможности обратиться к специалисту.

По утверждению компании, антивирусные продукты Dr.Web для Android распознают все известные модификации троянов семейства Android.Loki.