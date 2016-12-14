«Ангарскцемент» продлил лицензии на Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о продлении лицензии на продукты Dr.Web предприятием по производству цемента в Восточной Сибири «Ангарскцемент». Выдачу сублицензий выполнил партнер антивирусной компании — компания Softline, сообщили CNews в «Доктор Веб».

Ангарский цементно-горный комбинат продолжает поступательное развитие благодаря реализации проектов, направленных на модернизацию оборудования и использование современных технологий. Немаловажную роль в этом играет и забота о бесперебойной работе компьютерного оборудования.

ИТ-специалисты компании уделяют повышенное внимание информационной защите компьютеров и серверов «Ангарскцемента». Когда в определенный момент установленные средства защиты перестали обеспечивать оперативное решение возникающих проблем, было принято решение перейти к использованию продуктов Dr.Web для защиты рабочих станций и файловых серверов. Выбором специалисты комбината остались довольны и продлили срок использования Dr.Web еще на 1 год.

«Наша локальная вычислительная сеть защищена от внешних угроз и вредоносного кода. За это хотелось бы выразить благодарность разработчикам ПО Dr.Web», — заявил Дмитрий Долженков, руководитель ИТ-направления предприятия «Ангарскцемент».