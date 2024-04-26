Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете

На площадке Общественной палаты России состоялся круглый стол «Безопасность в интернете: современные вызовы и технологии защиты пользователей». Организатором мероприятия выступили комиссия по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты Российской Федерации и Общественный совет ГУВД Москвы. Участниками встречи стали представители крупного бизнеса, общественных организаций и правоохранительных органов. «»«»



Вопросы доверия и безопасности

Темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности пользователей в онлайн-пространстве. Спикеры рассказали о существующих на рынке инструментах защиты, реализуемых бизнесом партнерских программах, поделились актуальной статистикой.

Открыл диалог начальник Управления информации и общественных связей столичного Главка Владимир Васенин, который в своем выступлении отметил, что мошенничество сегодня актуальная и серьезная проблема. «Только совместными усилиями всех заинтересованных субъектов, бизнеса и самих граждан можно поставить надежную преграду людям которые так открыто ведут преступную деятельность против граждан».

Начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по г. Москве Дмитрий Просоленко, отметил, что специализированное управление появилось только в прошлом году, но данной проблемой правоохранительные органы занимаются уже давно. «Чтобы достичь значимых результатов в этой сфере необходимо наладить взаимодействие между бизнесом и правоохранительными органами. Для этого нужно установить понятные правила игры в ИТ-сфере и повышать уровень цифровой грамотности. Со своей стороны, мы открыты к сотрудничеству и готовы совместной работе».

Темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности пользователей в онлайн-пространстве

Директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев отметил, что доверие пользователей является ключевым фактором, влияющим на популярность интернет- платформ: «Сегодня Авито вкладывает около 5 млрд рублей в год в развитие инструментов безопасности, повышая их охват и точность. Но без знания пользователями базовых правил цифровой защиты эти усилия могут не дать ожидаемый результат. Мы регулярно проводим обучающие мероприятия для всех возрастов, в которых рассказываем как защитить свои данные и деньги в сети. Например, 29 апреля во всех школах страны стартует новый сезон проекта “Цифровой Ликбез” от Авито – в своих роликах мы расскажем о правилах безопасных сделок и правилах размещения объявлений на онлайн-платформах».

Директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова рассказала о популярных среди пользователей инструментах для повышения безопасности и качества сервиса на платформе: «Мы активно работает над повышением качества сервиса на Авито. Для этого мы анализируем работу продавцов и даем им рекомендации, как им повысить уровень своего сервиса. По данным наших исследований “хорошие” продавцы получают больше внимания к своим объявлениям, а покупатели, получившие хороший сервис чаще возвращаются на платформу. Поэтому нам важно продолжать работу в этом направлении. В числе факторов, влияющих на репутацию - прохождение верификации профиля. Сегодня на Авито доступна проверка профиля по паспорту, правам, через Госуслуги, банковские ID и реквизиты счета. Внутренний опрос показал, что более 90% пользователей платформы отдадут предпочтение предложениям от верифицированных продавцов. Еще один важный фактор доверия - рейтинг продавца, сформированный на базе отзывов покупателей. Сегодня средний рейтинг продавцов на Авито - 4,83, то есть, большая часть продавцов на платформе имеет отличные отзывы».

Представитель «Авито» отметил, что доверие пользователей является ключевым фактором, влияющим на популярность интернет- платформ

Директор развития государственных платформ Ростелекома Людмила Левкова считает, что сегодня главной задачей безопасности является быстрая и точная идентификация пользователя. По ее мнению, это продиктовано законами, потребностями бизнеса и самих пользователей:«Мы видим как ежемесячно прирастает количество идентификаций, совершенных пользователем с помощью ЕСИА на коммерческих площадках. Сейчас этот показатель превысил 100 000 идентификаций ежедневно. И это число будет расти, так как бизнес хочет проверенные государством данные, а пользователи знают что коммерческая площадка, с которой они делятся своими данными, проверена и соблюдает все требования в рамках 152ФЗ».

Владелец продукта «Антифрод» в Big Data Tele2 Алексей Воронин в своем выступлении отметил, что основной акцент инициатив оператора по защите пользователей находится в плоскости борьбы с социальной инженерией в финансовой и банковской сфере:«Сегодня созданы партнерские альянсы из состава банков и мобильных операторов для быстрого движения в развитии технологий защиты, активно содействует развитию направления и регулятор в лице Центрального Банка. Кроме того, совместно с нашими партнерами из РТК-Солар мы исследуем совершенно новые технологии защиты, чтобы в будущем предложить дополнительные возможности как для абонентов Tele2, так и для компаний крупного бизнеса из различных индустрий».

Руководитель Фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что в рамках проекта «Мошеловка» общественники регулярно собирают данные о фактах обмана интернет-пользователей и делятся ими с бизнесом и правоохранительными органами: «Мы видим как со временем развиваются не только инструменты защиты, но и сами пользователи. Растет осознанность действий, уровень знаний и соблюдения правил, активность обмена опытом. Все чаще, при попадании в сложные ситуации, люди не перекладывают всю ответственность на бизнес, а стремятся анализировать свои действия, понять где была допущена ошибка».

Руководитель отдела развития бизнеса Alfa API, Alfa ID и Alfa Pay Татьяна Крестьянинова отметила, что крупные организации активно развивают технологии «антифрода» и ведут просветительскую работу: «Интернет является неотъемлемой частью жизни современного человека. На онлайн-площадках люди ищут информацию, размещают резюме, совершают сделки. Рост активности интернет-пользователей требует усиления мер защиты со стороны бизнеса и государства».

Руководитель направления внешних партнерств Сбер ID Александр Танчук считает, что вместе с развитием торговых сервисов и конкуренции между участниками рынка, общий уровень безопасности значительно вырос. Но вместе с тем появляются и новые вызовы, например, методы социальной инженерии, на которые бизнес активно реагирует: «Сегодня компании развивают широкий спектр собственных решений, но важно понимать, что каждый бизнес в силу своей специфики силен в том или ином аспекте. Например, банки и операторы очень хорошо знают своих клиентов, а держатели площадок и маркетплейсов имеют колоссальный опыт в модерации сделок. Необходимо отбросить предрассудки и активней развивать сотрудничество между всеми участниками рынка».

Руководитель отдела партнерской авторизации Tinkoff ID Спартак Григорьев подчеркивает, что для эффективной борьбы с мошенничеством требуется работа в двух направлениях: создание превентивных защитных технологий и повышение уровня цифровой финансовой грамотности людей: «В Тинькофф работает система фрод-мониторинга на основе искусственного интеллекта, которая непрерывно анализирует поведение клиента и его платежные привычки по 1000+ факторов. Кроме того, алгоритмы ИИ сканируют интернет в поисках схем мошенничества с Tinkoff ID и отправляют такие ресурсы на блокировку. И это лишь несколько примеров технологий. Мы уверены, что огромный антифрод-потенциал кроется в совместной работе с партнерами, и подобные мероприятия - нужная площадка для поиска таких синергий. Если говорить об обучении клиентов, то и здесь есть место технологиям. Victimscore анализирует различные факторы поведения клиентов и определяет их уязвимость к мошенничеству — в зависимости от этого мы проводим для них дополнительное обучение самозащите. При этом, важно помнить, что любое обучение должно быть регулярным. Согласно нашим внутренним исследованиям, советы по безопасности забываются уже через три недели, если их не повторять».

Директор по работе с ключевыми клиентами «Мегафон» Антон Семчишен отметил, что телеком – уникальный источник больших данных, на основе которого успешно создаются сервисы раннего обнаружения и борьбы с фродом: «Мегафон активно внедряет инструменты защиты, ориентированные как на пользователей, так и на бизнес. Например, голосовой помощник Ева отсекает нежелательные звонки, анализируя частоту дозвона и жалобы на эти номера от других абонентов, при этом база номеров постоянно пополняется. На базе платформы oneFactor мы развиваем продукты “Антифрод скоринг” и “Скоринг социальной инженерии” – ML модели, которые оценивают клиента на основании истории и паттернов его поведения. В зависимости от оценки пользователь может получить разный клиентский путь: от прямого доступа ко всем сервисам до блокировки важных функций и необходимости более строгой верификации».

Руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий «билайн бизнес» Полина Проворова отметила, что безопасность абонентов и корпоративных клиентов — одно из главных направлений развития продуктов билайна: «Поэтому мы стремимся к тому, чтобы максимальное количество вызовов, которые поступают абонентам от компаний, были идентифицированы и разработали для этого сервис «Этикетка». Когда человек видит на экране телефона название банка или службы доставки и знает, что это проверенная информация от телеком-оператора, выигрывают все: бизнес быстрее дозванивается, а абонент отличает полезный звонок от возможных мошенников».

Руководитель направления «Социальный и транзакционный антифрод» в направлении Big Data и AI билайна Сергей Иванов обратил внимание участников на то, что мошенничество с использованием мобильного телефона остаётся самым распространенным видом мошенничества вне интернета: «Одна из ключевых задач телеком-операторов в последние годы - помощь в борьбе этой угрозой. Наша антифрод-система при помощи специальных алгоритмов позволяет выявить вероятность мошеннической атаки и предупредить о ней клиента. Но, на мой взгляд, значительных успехов в решении проблемы мошенничества возможно достичь только в сотрудничестве с участниками рынка, преследующими аналогичные цели».