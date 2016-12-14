НР представила новые сервисы и технологии для защищенных принтеров

НР Inc. представила решения в области аутсорсинга печати, задающие новые стандарты защиты корпоративной печатной среды от кибератак благодаря эффективным функциям безопасности. Как рассказали CNews в компании, новые решения от HP включают в себя сервисы для обеспечения безопасности, а также расширенные возможности управления системами печати, в том числе удаленное управление настройками парка оборудования. НР также анонсировала вариант поставки предварительно настроенных устройств печати для более высокого уровня их защиты.

«Учитывая, что межсетевые экраны теряют свою эффективность перед лицом все более изощренных и массированных кибератак, на безопасность подключенных к сети принтеров следует обратить особое внимание, — сказал Эд Вингейт (Ed Wingate), вице-президент и директор JetAdvantage Solutions, HP Inc. — Именно поэтому НР выводит на рынок ряд инновационных решений в области аутсорсинга печати, которые в условиях растущего количества угроз гарантируют заказчикам максимальный уровень безопасности».

НР добавила в свой портфель новые сервисы, которые позволяют компаниям передать печать на аутсорсинг, одновременно повысив ее безопасность и сэкономив драгоценные ИТ-ресурсы. Услуги по реализации безопасной печати (Print Security Implementation Service): HP предлагает собственных специалистов техподдержки для реализации планов по обеспечению безопасности печати в корпоративной среде заказчика. Консультационные услуги по обеспечению безопасности печати (Print Security Advisory Retainer Service): квалифицированные консультанты НР предоставят экспертные знания, актуальные карты рисков, помощь в оценке планов обеспечения безопасности на постоянной основе, а также ситуационную поддержку в проведении аудитов на соответствие различным нормативным требованиям.

Управление настройками и обеспечение соответствия нормативам (Print Security Governance & Compliance): HP предлагает новую систему дистанционного управления настройками безопасности и мониторинга парка печатных устройств для создания отчетов об их состоянии и своевременного обнаружения потенциальных проблем. Высококлассные эксперты: HP повышает квалификацию своих сотрудников в части аутсорсинга печати и технических команд с помощью различных программ отраслевой сертификации (например, CompTIA).

Улучшенная система отчетности и анализа: HP встроила функции безопасности в традиционные для MPS процессы отслеживания и формирования отчетностим для получения более полной информации о состоянии парка печатных устройств и его анализа. Новые инструменты и сервисы для удаленного управления позволяют автоматизировать меры по повышению безопасности, например обновление микропрограммного обеспечения и управление паролями. Таким образом, в рамках контракта компании могут передать самые трудоемкие операции на аутсорсинг.

«Организации вынуждены принимать проактивные меры по устранению проблем безопасности в инфраструктуре печати и управления документами. Никто не сможет помочь им в этом лучше, чем надежный поставщик услуг для аутсорсинга печати — такой как НР», — отметил Роберт Палмер (Robert Palmer), директор по исследованиям группы решений для управления печатью и документами IDC.

НР предлагает новый вариант поставки принтеров — по запросу заказчика потенциально небезопасные интерфейсы на устройствах изначально могут быть закрыты. Заказчик сам решает, открывать ли соответствующие порты и протоколы. HP запустила процесс закрытия интерфейсов, включая порты, протоколы (например, FTP и Telnet) и наборы шифров, которые устарели, плохо поддерживаются или недостаточно безопасны согласно Национальному институту стандартов и технологий (NIST). В рамках обновления микропрограммного обеспечения HP November FurtureSmart была повышена надежность пароля администратора и улучшены настройки шифрования на новых и существующих МФУ и принтерах HP Enterprise.

HP помогает разработчикам ПО модифицировать их приложения и внедрять новые, более надежные интерфейсы, что позволит закрыть все устаревшие интерфейсы в ближайшем будущем.

Решения для организации рабочего процесса и печати HP JetAdvantage призваны оптимизировать критически важные корпоративные бизнес-процессы и задачи. Они позволяют уменьшить нагрузку на ИТ-отдел и сократить затраты, повысить производительность сотрудников и безопасность печати. HP Access Control — решение HP Access Control предлагает возможности аутентификации, авторизации и безопасной печати по требованию, а также поддержку SNMPv3 — нового устройства для считывания карт, совместимого с HIP2, которое расширяет совместимость с картами различного типа и позволяет выполнять вход/выход из системы с помощью бесконтактной или смарт-карты.

Решение HP Capture and Route упрощает управление отсканированными документами, их отслеживание, а также позволяет распространять документы нажатием одной кнопки. Среди новых возможностей решения — поддержка LDAP по SSL, шифрование отсканированных данных, хранящихся на сервере Capture and Route, а также функция MyMessages, предназначенная для мгновенной печати сообщений пользователей и факсов непосредственно на МФУ.