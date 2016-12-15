«Код безопасности» выпустил Secret MDM для управления корпоративной мобильностью

Компания «Код безопасности» объявила о выпуске продукта Secret MDM для управления корпоративной мобильностью и защиты данных на мобильных устройствах. Включение этого защитного средства в продуктовый портфель позволит компании занять новые рыночные ниши, а заказчикам — расширить возможности обеспечения безопасности на конечных устройствах, добавив к ним смартфоны и планшеты, сообщили CNews в «Коде безопасности».

По данным проведенного «Кодом безопасности» аналитического исследования корпоративной мобильности, пользователи недостаточно ответственно относятся к защите хранящихся и передаваемых с помощью девайсов корпоративных данных, что делает мобильное устройство уязвимым для злоумышленников. Почти половина (48%) менеджеров сохраняют рабочую информацию на гаджетах, но при этом на них не настроены политики безопасности, а на каждом третьем мобильном устройстве не установлен пароль на вход. В результате информацию могут легко перехватить злоумышленники, что приведет к потере конфиденциальных данных.

Решить перечисленные проблемы призвано разработанное «Кодом безопасности» средство управления и защиты мобильных устройств Secret MDM. Продукт позволяет централизованно устанавливать политики безопасности на десятки тысяч девайсов и контролировать состояние их защищенности. В случае кражи или потери устройства можно по команде администратора заблокировать его, удалить приложения с данными или полностью их затереть. Secret MDM поможет и в поиске потерянного смартфона или планшета — отобразит его последние координаты.

Secret MDM поддерживает мобильные устройства на базе как ОС Android, так и iOS. При этом нет необходимости постоянного соединения гаджета с MDM-сервером: политики безопасности продолжают действовать даже при отключении от интернета.

«Мы создавали Secret MDM, руководствуясь потребностью бизнеса одновременно обеспечивать защиту и удобное управление мобильными устройствами и приложениями, которые сотрудники используют для получения корпоративной почты или подключения к ИТ-сервисам. В результате удалось реализовать продукт, который подходит для организаций различного масштаба: для небольших компаний у нас есть сервис в “облаке” www.secretmdm.ru, для крупных — реализована поддержка управления десятками тысяч устройств как по модели SaaS, так и посредством развертывания продукта в собственной инфраструктуре», — прокомментировал выпуск Secret MDM Валентин Гребенев, директор по технологическому развитию компании «Код безопасности».

«Мы рассматриваем Secret MDM как платформу для распространения корпоративных сервисов на мобильные устройства, реализованную в защищенном исполнении. В числе таких сервисов могут быть доступ к корпоративным ресурсам, электронной почте, порталу, SIP-телефонии и др. В будущем мы видим Secret MDM в единой концепции с защитой рабочих станций и будем это реализовывать, — рассказал Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». — “Код безопасности” предоставляет подход, позволяющий справиться с ключевой проблемой BYOD, ликвидировать основное препятствие для использования корпоративной мобильности — это недоверие пользователя к включению личного устройства в корпоративную среду. Применение Secret MDM решает эту задачу: с одной стороны, мы расширяем функциональность применения мобильных устройств для рабочих задач, с другой — даем Enterprise-сегменту инструменты для централизованного мониторинга и управления, при этом сохраняя приватность личных данных пользователей. Фактически мы меняем парадигму: точкой принятия решения о безопасности частной информации при применении подхода BYOD становится сам сотрудник, а не администратор компании-работодателя».