«Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» провели очередные испытания своих продуктов на совместимость

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Сигнал-КОМ», российский разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ), приложений и сервисов на их основе, объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», подписанные сертификаты совместимости подтверждают корректность работы криптопровайдера Signal-COM CSP 3.0, криптографической библиотеки Signal-COM Java CMS и криптопровайдера Signal-COM JCP с электронными ключами линейки JaCarta при их использовании для строгой аутентификации, электронной подписи, шифрования, а также для безопасного хранения ключей и цифровых сертификатов.

Согласно документам о тестировании, криптопровайдер Signal-COM CSP 3.0 совместим со следующими моделями ключей линейки JaCarta: смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash и JaCarta LT. Для корректной работы Signal-COM CSP 3.0 используется программное обеспечение «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9 или выше, разработанное компанией «Аладдин Р.Д.», а также модуль поддержки eToken для СКЗИ Signal-COM CSP версии 2.2.3.83 или выше. Подтверждена корректность работы вышеуказанных моделей ключей на всех версиях операционных систем семейства Microsoft Windows.

Согласно сертификатам совместимости, криптографическая библиотека Signal-COM Java CMS и криптопровайдер Signal-COM JCP совместимы со следующими моделями ключей линейки JaCarta: смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. Для комбинированных моделей JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash поддерживается работа только с неэкспортируемыми ключами, аналогично модели JaCarta ГОСТ. Подтверждена корректность совместной работы на всех версиях операционных систем семейства Microsoft Windows. Для корректной работы вышеуказанных продуктов используется программное обеспечение «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9 или выше.