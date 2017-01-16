Trend Micro выпустила NGIPS-платформу с пропускной способностью в 100 Гбит/c

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о доступности новейшего решения Trend Micro TippingPoint NX, которое представляет собой независимую систему предотвращения вторжений нового поколения (Next Generation Intrusion Prevention System, NGIPS) с пропускной способностью в 100 Гбит/c и минимальной задержкой. Решение TippingPoint 7600NX, разработанное для обеспечения безопасности дата-центров и корпоративных сетей с высокими требованиями к производительности, защищает критическую инфраструктуру, данные и уязвимые приложения в реальном времени от известных, скрытых и неизвестных угроз и не влияет на производительность сети, сообщили CNews в Trend Micro.

7600NX обеспечивает дата-центры, обрабатывающие большие объёмы сетевого трафика, комплексным решением для защиты информации, позволяющим подстраиваться под увеличивающиеся потребности в производительности. Система использует сочетание различных технологий, таких как Deep Packet Inspection, технологии проверки на наличие угроз и передовой анализ вредоносных программ. Все это — для обнаружения и предотвращения атак на инфраструктуру центров обработки данных, рассказали в компании.

«Клиентам, потребляющим большие объемы трафика, необходимо решение, которое поможет понять, на каких угрозах следует сосредоточиться в первую очередь, — отметил Дон Клоссер (Don Closser), вице-президент Trend Micro и управляющий менеджер TippingPoint. — Высокая производительность нашего решения с пропускной способностью в 100 Гбит/c, а также наличие эксклюзивных данных о скрытых уязвимостях, которые были получены благодаря программе “Инициатива нулевого дня” (ZDI), обеспечивают предотвращение угроз в режиме реального времени, с момента обнаружения уязвимости до выхода соответствующего патча».

Серия TippingPoint NX помогает уменьшить затраты времени на администрирование и расставить приоритеты по безопасности с помощью решения Enterprise Vulnerability Remediation (eVR), которое позволяет клиентам импортировать данные сканеров уязвимостей в TippingPoint Security Management System, провести их через фильтры службы цифровой вакцинации Digital Vaccine и незамедлительно принять меры. Такой анализ угроз обеспечивает уровень прозрачности, необходимый для оптимизации состояния информационной безопасности в рамках всей организации, утверждают в Trend Micro.

Также доступна NGIPS-платформа TippingPoint 7540NX с пропускной способностью в 40 Гбит/c.