InfoWatch разработала платформу для интеграции сторонних ИТ-систем с InfoWatch Traffic Monitor

Группа компаний (ГК) InfoWatch объявила о выпуске InfoWatch Integrated Platform — нового инструмента для интеграции ИТ-систем сторонних разработчиков с решением для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor. Инструмент представляет собой приложение на базе операционной системы MS Windows, разработанное для упрощения интеграции флагманского DLP-решения InfoWatch и сторонних информационных систем, сообщили CNews в InfoWatch.

InfoWatch Integrated Platform обеспечивает возможность подключения неограниченного количества интеграционных модулей и адаптеров, а также установку различных параметров подключения. Решение позволяет настраивать интеграционные модули с помощью графического интерфейса или конфигурационного файла.

«Приложение позволяет исключить необходимость создания отдельной системы под каждую интеграцию и упрощает администрирование уже интегрированных с InfoWatch Traffic Monitor продуктов, — отметила Марина Баталова, менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch. — Теперь все адаптеры партнерских решений могут быть подключены к InfoWatch Traffic Monitor посредством единой платформы, что упрощает и ускоряет процесс интеграции».

ГК InfoWatch приглашает к сотрудничеству разработчиков программного обеспечения, заинтересованных в интеграции своих продуктов с решениями в области информационной безопасности организаций.