Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ

Директор по развитию бизнеса Stack Group Владимир Лебедев в рамках круглого стола «Код безопасности» рассказал о том, что за последний год два из трех запросов с рынка на размещение ИТ-инфраструктуры в корпоративном облаке Stack Group были связаны с запросами на обеспечение информационной безопасности.

«Сегодня для крупного бизнеса актуален вопрос защиты данных в облаке с определенным уровнем защищенности, в том числе персональных данных, так как стремление повысить общую эффективность бизнеса требует и оптимизации ИТ-инфраструктуры, путем перемещения ее в облако, – отметил Владимир Лебедев. - И этот вопрос относительно новый для рынка, так как еще совсем недавно речь об облаках вообще не шла, мы видели, как компании сложно преодолевают барьер переноса собственной ИТ-инфраструктуры на сторону подрядчика, на аутсорсинг».

Сегодня для соответствия запросам рынка виртуализированная среда сервис-провайдера должна быть построена с учетом требований регуляторов и законодательства, должна быть накоплена соответствующая экспертиза. «Таким образом, по требованию заказчиков мы готовы разделить ответственность перед контролирующими структурами по организации мер защиты персональных данных, так как мы создали у себя защищенный контур для размещения информационных систем персональных данных, который полностью соответствует самому высокому уровню защищенности», - добавил Владимир Лебедев.

По мнению экспертов, участвующих в круглом столе, информационная безопасность становится неотъемлемой частью ИТ-решений, так как информационные технологии всё глубже и быстрее проникают в повседневную жизнь людей и в бизнес-процессы. Это ведет к увеличению внешних угроз, что в свою очередь, требует соответствующих мер защиты, начиная от адаптивной модели оценки рисков и продуктов по предсказанию возможных вторжений, и заканчивая современными техническими и софтверными средствами защиты. При этом, несмотря на расхождения в оценках ёмкости внутреннего рынка, все эксперты выразили уверенность, что российские разработчики, вендоры, интеграторы и сервис-провайдеры полностью способны покрыть все потребности по сегментам ИБ-рынка и обеспечить необходимый уровень защиты от актуальных внешних угроз.

В круглом столе «Код безопасности» принимали участие Людмила Бокова, председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, Сергей Демидов, директор по информационной безопасности Московской биржи, Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch; соучредитель, «Лаборатория Касперского», Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности, Кирилл Ермаков, технический директор QIWI, Василий Окулесский, начальник управления безопасности НСПК, Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, Муслим Меджлумов, директор центра кибербезопасности и защиты «Ростелекома», Марат Гуриев, директор по работе с государственными учреждениями GR Advise, Samsung Electronics, Андрей Голов, генеральный директор «Код безопасности», Игорь Ведехин, заместитель генерального директора IBS и Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса, Stack Group.