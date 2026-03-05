Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов

Задержаны администратор, модератор и двое активных участников группировки Anonymous Fénix, предположительно занимавшиеся атаками на правительственные сетевые ресурсы в Испании и странах Латинской Америки.

Остальные разбежались

Власти Испании арестовали четверых предполагаемых участников «хактивистской» группировки, которая осуществляла DDoS-атаки против правительственных учреждений и министерств, политических партий и других общественных объединений. Группировка, называвшая себя Anonymous Fénix, утверждала, что напрямую связана с более масштабным коллективом Anonymous. По данным полиции Испании, атакам со стороны «Анонимного Феникса» подверглись не только испанские учреждения, но и организации в Южной Америке.

Атаки начались в апреле 2023 г., однако их пик пришёлся на конец 2024 г., после наводнения в Валенсии. Члены Anonymous Fénix возложили на власти Испании ответственность за все смерти и разрушения, и, помимо DDoS-атак развернули кампанию антиправительственной агитации в социальных сетях.

Там же они вербовали добровольцев для проведения дополнительных DDoS-атак.

haker_kandinsky_700.jpg
Kandinsky
Задержаны администратор, модератор и участники группировки, ответственной за атаки на правительственные сетевые ресурсы в Испании и Латинской Америке

Роман Георгиев

