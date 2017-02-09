LANDesk и HEAT Software объединились под новым брендом Ivanti

Clearlake Capital Group, L.P (совместно с её аффилированными лицами) объявила о завершении сделки по приобретению компании LANDesk, разработчика решений по управлению системами, безопасностью, сервисами, ИТ-активами и процессами. После закрытия сделки LANDesk и HEAT Software, поставщик решений по управлению облачными сервисами и конечными устройствами, объявили об объединении под новым фирменным брендом — Ivanti. Об этом говорится в заявлении компании Ivanti, поступившем в редакцию CNews. Стоимость сделки не раскрывается.

Объединенную компанию со штаб-квартирой в городе Солт-Лейк-Сити, шт. Юта, США, возглавил CEO LANDesk Стив Дэйли (Steve Daly). Джон Феррон (John Ferron), советник по операционной деятельности Clearlake и текущий CEO компании HEAT, занял пост председателя совета директоров Ivanti (с функциями руководства текущей деятельностью компании).

В результате слияния двух компаний возможности продуктов LANDesk по упрощению управлением ИТ будут дополнены функционалом программных решений HEAT — по управлению облачными сервисами (CSM/Cloud-based Service Management) и унифицированному управлению конечными устройствами (UEM/Unified Endpoint Management). HEAT предлагает гибкие, масштабируемые и защищенные CSM-, UEM-решения и продукты по обеспечению безопасности конечных устройств, наряду с быстро развивающейся SaaS-платформой. Комбинация взаимодополняющих решений обеих компаний даст Ivanti широкий географический охват клиентов и позволит предоставить им оптимизированный сервис по управлению и защите сред конечных пользователей.

Ivanti, в которой работает более чем 1,6 тыс. сотрудников в 23 странах и которая занимается обслуживанием свыше 22 тыс. клиентов из различных отраслей промышленности, предлагает интегрированные решения, призванные помочь ИТ-организациям сохранять баланс между быстро развивающимися потребностями пользователей и необходимостью обезопасить критически важные активы и данные. Благодаря объединению двух компаний Ivanti, как ожидается, сможет укрепить позиции на рынке и удовлетворить весь спектр потребностей своих заказчиков.

«Сегодня мы отмечаем поворотный момент для компании, — заявил генеральный директор Ivanti Стив Дэйли. — Мы рады, что сделка завершена, и готовы представить себя миру с новым именем Ivanti. Наша страсть к успеху клиентов и наш опыт в оказании помощи организациям в создании более безопасного цифрового рабочего места отличает нас в отрасли и создает основу для будущего роста».

«Мы очень рады поддержать Ivanti в качестве платформы, инвестируемой за счет объединения LANDesk и HEAT. Эта сделка является примером нашей стратегии для создания ведущих платформ, — заявил Бехдад Эгхбал, управляющий партнер. — Сила Ivanti заключается в масштабе, качестве клиентской базы, людях и дифференцированных продуктах. Мы планируем ускорить рост за счет инвестиций в разработку новых продуктов, продажи и маркетинг, а также за счет новых приобретений».

По мнению Дункана Брауна, директора по исследованиям, европейская практика безопасности, IDC, «слияние HEAT и LANDesk целесообразно: обе компании являются лидерами в ИТ-операционном бизнесе и имеют интегрированные функции безопасности в своих решениях. Сейчас имеется отличная база для совместных действий и развития с минимальными совпадениями в канале и географическом охвате».

В целом Ivanti позиционирует себя как поставщик решений для управления и обеспечения безопасности сред конечных пользователей. По мнению представителей компании, платформа Ivanti оптимально подходит для современных ИТ-организаций, которые все чаще уделяют большую роль обеспечению безопасности.