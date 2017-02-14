«Лаборатория Касперского»: более 75% шифровальщиков созданы русскоязычными хакерами

Согласно результатам исследования русскоязычного киберандеграунда, проведенного «Лабораторией Касперского», из 62 семейств программ-шифровальщиков, обнаруженных в процессе исследования в 2016 году, по меньшей мере 47 были созданы русскоговорящими киберпреступниками. Как рассказали CNews в компании, в общей сложности от подобных зловредов в прошлом году пострадало около 1,5 млн пользователей во всем мире, включая различные организации.

О происхождении большинства шифровальщиков экспертам «Лаборатории Касперского» стало известно после пристального изучения андеграундного сообщества русскоязычных вирусописателей и их «партнеров». Русскоговорящая киберпреступная среда активно развивается, и на смену небольшим группировкам с ограниченными возможностями приходят большие коалиции, обладающие всеми необходимыми ресурсами для атак на любые цели по всему миру, в том числе на крупные предприятия. Бурный рост числа «русских» программ-шифровальщиков стал возможен именно благодаря этому фактору – развитой и гибкой экосистеме киберпреступного сообщества.

«Лаборатория Касперского» выявила три основных пласта в структуре «бизнеса» по созданию и распространению программ-шифровальщиков. Наиболее продвинутые в техническом плане люди занимаются написанием новых и обновлением уже созданных семейств зловредов – это самые привилегированные участники андеграундного сообщества. Другая группа людей развивает и поддерживает партнерские программы, помогающие распространять вредоносное ПО через эксплойты, спам и другие вспомогательные инструменты. На низшей же ступени этой иерархии находятся собственно «партнеры» – киберпреступники, которые помогают в распространении зловредов в обмен на свою долю денег, полученных от жертв шифровальщиков в виде выкупа.

По данным «Лаборатории Касперского», ежедневная выручка, получаемая киберпреступниками в рамках одной партнерской программы, может составлять десятки или даже сотни тысяч долларов. При этом 60% выручки – это чистая прибыль.

«Мы видим, что маленькие группы, работающие с этими зловредами, постепенно уступают место большим объединениям злоумышленников, которые способны проводить масштабные атаки. Нечто подобное мы наблюдали ранее с русскоязычной финансовой киберпреступностью – достаточно вспомнить нашумевшую группировку Lurk. Именно поэтому мы решили внимательно изучить русскоязычное киберпреступное сообщество. Группировки, создающие шифровальщиков, превращаются в сильного противника, и мы должны знать о нем как можно больше», – сказал Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Подробнее о русскоязычном киберандеграунде можно узнать из отчета «Лаборатории Касперского».