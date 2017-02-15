 

Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel

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, Текст: Татьяна Короткова

Группа Inoventica в рамках реализации стратегии по выходу на латиноамериканский рынок подписала меморандум о намерениях с Softel — ИТ-компанией республики Куба. Об этом CNews сообщили в Inoventica.

В ходе официального визита кубинской делегации в Москву, возглавляемого директором по внешней торговле группы компаний, принадлежащей Министерству информатики и коммуникаций республики Куба, состоялись переговоры компании Softel с компанией Inoventica в части развития взаимовыгодного сотрудничества по вопросам информационной безопасности.

В завершение переговоров между компаниями в посольстве Кубы в России был подписан меморандум о намерениях, включающий основные линии сотрудничества между сторонами, запланированные на ближайшее время.

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