SER Group представила платформу для безопасного управления корпоративным контентом

Компания SER Group, европейский поставщик ECM-решений, представила Doxis4 iRoom — единую платформу, которая включает в себя модули ECM- и BPM-систем для безопасного управления корпоративным контентом территориально распределенных рабочих команд. Об этом CNews сообщили в SER Group.

Проектным группам в международных компаниях сложно постоянно контролировать содержание контента в условиях работы в разных часовых поясах и на различных континентах. Зачастую для более гибких процессов согласования документов доступ к большей части информации могут получить не только внутренние сотрудники, но и внешние — партнеры и подрядчики компании. И этот момент заставляет задуматься о контроле содержания корпоративного контента: необходимо защитить все данные с помощью инструментов, которые удовлетворят потребности сотрудников и ИТ-подразделения компании, пояснили в SER Group.

«С платформой Doxis4 iRoom от компании SER можно управлять контентом в безопасных виртуальных комнатах данных. Интуитивно понятный интерфейс дает возможность внутренним сотрудникам, поставщикам и клиентам редактировать файлы, делиться ими, сводить данные и задачи в веб-интерфейсе Doxis4 iRoom независимо от местоположения человека, — заявил Морад Рилид, управляющий директор SER Solutions International. — Платформа Doxis4 iRoom упрощает операции, с которыми сталкиваются сегодня компании: безопасное проведение сделок M&A в виртуальных комнатах или международных проектов капитального строительства с параллельными и последовательными процессами. С помощью журнала аудита можно контролировать и мониторить все действия сотрудников — кто и в какое время получил доступ к файлу, какие изменения были внесены».

Платформа Doxis4 iRoom объединила в себе возможности ECM и BPM-систем от компании SER, и в результате получился комплексный инструмент взаимодействия. Он работает как главное хранилище данных. Расширенное управление доступом и контроль действий пользователей обеспечивает высокий уровень безопасности и гибкость решения — в любое время можно добавить новых участников и ограничивать или расширять права. Внешние пользователи приглашаются по электронной почте и сразу могут начать работать с информацией в зависимости от ограничений, привязанных к их ролям — просмотр, редактирование или обмен файлами, доступ только к части контента или к данным, относящимся ко всему проекту. Как только проект или сотрудничество с каким-то человеком или компанией будет завершено, легко и быстро можно ограничить доступ к документации.

Когда сотрудники работают в крупных территориально распределенных командах, им необходимо постоянно иметь быстрый доступ к самым последним версиям файлов и быть на связи с коллегами. С платформой Doxis4 iRoom можно не только обмениваться информацией, но и общаться в чатах и вики, комментировать рабочие процессы. «Заметки» или «Примечания», как и файлы, могут быть с различными правами доступа у членов проектной команды.

Пользователям платформы Doxis4 iRoom доступны автоматическая классификация, «умные» механизмы поиска, аналитика и отчеты, дополнительная информация и поддержка, обеспечивающие повышение производительности команды проекта.

Если ERP- или CRM-система работает исправно, то для полного обзора информации данные из этих систем могут быть интегрированы в Doxis4 iRoom. Таким образом, членам проектной команды больше не нужно переключаться между системами, так как все данные будут находиться в одном рабочем окне.

По словам разработчиков, платформа Doxis4 iRoom подходит для полноценного управления бизнес-процессами: от постановки задач до контроля выполнения в установленные сроки. Пользователям не нужно переключаться между приложениями и системами. Рабочие процессы могут подстроиться под них как параллельные и/или последовательные задачи. Кроме этого, интегрированный в систему календарь позволяет просматривать все этапы реализации проекта, дедлайны, ответственных сотрудников и результаты работы. Напоминания гарантируют строгое выполнение обязательств в установленные сроки.

«Мобильность и диджитализация как основные технологические тренды позволили нам создать новую платформу Doxis4 iRoom, с помощью которой наши заказчики, их сотрудники и клиенты смогут оперативно и в срок выполнять поставленные задачи. А безопасное взаимодействие в виртуальных рабочих комнатах с ограничением прав доступа даст возможность реализовывать серьезные бизнес-проекты, не опасаясь за утечку конфиденциальной корпоративной информации», — подчеркнул Владимир Шахов, руководитель представительства компании SER Solutions в России и СНГ.