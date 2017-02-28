InfoWatch представила бизнес-направление «Защита АСУ ТП»

Руководитель бизнес-направления «Защита автоматизированных систем управления технологическими процессами» (Защита АСУ ТП) группы компаний InfoWatch Михаил Смирнов в рамках II Международного Омского ИТ-Форума рассказал о создании, принципах работы и подходах нового бизнес-направления компании. В ходе семинара «Информационная безопасность АСУ ТП», организованного при поддержке компании «СКБ», он представил комплексный подход InfoWatch к созданию систем защиты АСУ ТП, а также рассказал о разработке требований к таким системам.

В портфель направления «Защита АСУ ТП» входят комплекс услуг по обеспечению безопасности данных на любом этапе жизненного цикла АСУ ТП, программно-аппаратный комплекс InfoWatch ASAP для работы в технологических сетях, включая модули межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности объекта, а также комплексы для анализа беспроводных сетей и защиты от таргетированных атак.

«Мы предлагаем комплексное решение, которое обеспечивает безопасность на уровне программируемых логических контроллеров, датчиков и управляемых механизмов, — сказал руководитель направления «Защита АСУ ТП» ГК InfoWatch Михаил Смирнов. — Система существенно снижает риски информационной безопасности АСУ ТП, исключает воздействие на производственный процесс со стороны внедряемых средств защиты и обеспечивает соответствие требованиям регуляторов».

Комплекс услуг InfoWatch по защите АСУ ТП включает проведение аудита технологических промышленных систем, формирование требований и проектирование системы защиты, разработку системы менеджмента информационной безопасности, проектирование системы защиты АСУ ТП, внедрение, сервисную поддержку и вывод из эксплуатации системы защиты АСУ ТП.

Состав работ формируется исходя из параметров АСУ ТП, степени ее реализации, структуры АСУ ТП и средств защиты информации, даты их создания, наличия исходной информации, графика технологических окон, задач, сроков и бюджета заказчика.

«Наша работа строится на формировании технических требований к системе защиты как ключевом элементе обеспечения информационной безопасности АСУ ТП, — отметил Михаил Смирнов. — Этот этап позволяет оценить стоимость создания системы защиты, разработать и подготовить данные для технико-экономического обоснования, проектирования системы, подготовки технического задания, создания локальных нормативных актов, стандартов и методик, подготовки персонала предприятия».

Руководитель направления «Защита АСУ ТП» ГК InfoWatch также рассказал о реализации пилотных проектов и программе технологического партнерства, которая направлена на увеличение числа поддерживаемых решений российских производителей.

Участники семинара обсудили требования действующего законодательства в области обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также существующие подходы и решения в области обеспечения информационной безопасности промышленных объектов.