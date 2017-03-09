«Гипровостокнефть» защитилась от шифровальщиков с помощью Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о переходе к использованию продуктов Dr.Web проектного и научно-исследовательского института «Гипровостокнефть». Как сообщили CNews в «Доктор Веб», выдачу сублицензий выполнил партнер компании — «Прайм».

Одной из важных причин миграции стало качество работы Dr.Web с троянами-шифровальщиками. По отзыву заказчика, существенным аргументом оказалась привлекательная цена, а также тот факт, что это — российский продукт, подпадающий под программу импортозамещения.

В результате развертывания защиты Dr.Web в компьютерной сети «Гипровостокнефти» было достигнуто снижение нагрузки на рабочие станции в сравнении с предыдущим решением, отмечена оперативность обновления модулей и вирусных баз и оперативность контроля состояния защищаемых объектов.

«Качество реагирования на угрозы, оперативность обновлений и возможность мультикаст-обновлений, безусловно, относятся к сильным сторонам Dr.Web. При этом хотелось бы, чтобы разработчики уделили больше внимания разграничению полномочий непосредственно на клиентах, возможности делегировать различные функции по правам или по паролю. Однако в целом мы очень довольны результатом замены прежнего средства защиты на Dr.Web», — отметила Любовь Зубова, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Гипровостокнефти».