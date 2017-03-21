Qrator Labs и «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и российский системный интегратор в области информационной безопасности «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества. «Информзащита» теперь имеет возможность предложить своим клиентам специализированный облачный сервис для защиты от DDoS-атак, базирующийся на сети фильтрации трафика Qrator. Облачное решение Qrator обеспечивает доступность веб-ресурсов заказчика в любое время и позволяет противостоять DDoS-атакам любой сложности и масштаба, сообщили CNews в Qrator Labs.

Объединение передовых технологий Qrator Labs и опыта интегратора в сфере ИБ «Информзащита» делает возможным реализацию сложных инфраструктурных проектов, в рамках которых клиентам будет предоставляться полный набор услуг по безопасности и доступности их сетевых ресурсов и обеспечиваться гибкость при организации нестандартных схем защиты. Также решение Qrator пополнит линейку сервисов и станет частью модульного функционала комплексной услуги Security Operation Center «Информзащиты».

«Как провайдер услуг по нейтрализации DDoS, мы наблюдаем продолжающуюся эволюцию техник и инструментов для совершения атаки. Проблема DDoS сегодня касается не только “гигантов” интернета, но и небольших компаний. Благодаря нашему партнерству с “Информзащитой” еще больше заказчиков из различных сфер бизнеса смогут подключиться к облаку Qrator, чтобы сохранить на высоком уровне доступность своих ресурсов», — заявил Александр Лямин, основатель и глава Qrator Labs.

«“Информзащита” с энтузиазмом смотрит на пополнение своего вендорского портфеля профессиональным сервисом от Qrator Labs. Многие компании подвержены DDoS-атакам просто потому, что их бизнес-процессы завязаны на интернет-каналах. К счастью, часть из них уже готова отдавать процесс обработки инцидентов в руки высококвалифицированных специалистов, ведь, получая качественный сервис по защите информации, у них появляется возможность полностью сосредоточиться на своем бизнесе», — прокомментировал событие технический директор «Информзащиты» Евгений Климов.