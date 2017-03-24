Google представила отчет о безопасности в системе Android за 2016 год

Google представила третий по счету годовой отчет о безопасности ОС Android и рассказала о предпринятых мерах для защиты более 1,4 млрд пользователей Android и их данных.

В 2016 году в Google улучшили средства блокировки опасных приложений, создали новые функции безопасности в Android 7.0 Nougat, а также сотрудничали с производителями устройств, исследователями и другими участниками экосистемы Android.

В Google создали разнообразные системы для борьбы с угрозами, например, анализаторы, которые постоянно проверяют приложения на небезопасное поведение, и функцию проверки приложений, регулярно сканирующую устройства пользователей на наличие потенциально опасных программ. Когда системы обнаруживают потенциальную угрозу, компания предупреждает пользователей, предлагая не скачивать приложение или полностью удалить его с устройства.

В Google постоянно отслеживают вирусные приложения и улучшают системы мониторинга. Это отразилось в статистике за последний год: проверка приложений выполнила 750 млн ежедневных сканирований, что на 450 млн больше, чем в 2015 году. Это позволило снизить коэффициент установки потенциально опасных приложений в 50 странах, где используют больше всего устройств Android.

Google Play по-прежнему остается самым безопасным сервисом для скачивания приложений на базе Android. Установки потенциально опасных приложений снизились практически в каждой категории.

К концу 2016 года всего 0,05% устройств, на которые устанавливали программы только из Google Play, содержали потенциально опасные приложения. В 2015 году этот показатель составлял 0,15%. Кроме того, установки опасных приложений снизились практически в каждой категории.

Только 0,016% установленных приложений содержат «трояны». Этот показатель упал на 51,5% по сравнению с 2015 годом. Только 0,003% установленных приложений являются вредоносными загрузками. Этот показатель снизился на 54,6% по сравнению с 2015 годом. Только 0,003% установленных приложений содержат «бэкдоры». Этот показатель упал на 30,5% по сравнению с 2015 годом. Только 0,0018% установленных приложений оказались фишинговыми. Этот показатель снизился на 73,4% по сравнению с 2015 годом.

К концу 2016 года всего 0,05% устройств, на которые устанавливали программы только из Google Play, содержали потенциально опасные приложения. В 2015 году этот показатель составлял 0,15%.

Хотя в конце 2016 года только на 0,71% всех устройств Android были установлены потенциально опасные приложения, этот показатель немного вырос с начала 2015 года, когда он составлял 0,5%. В 2017 году в Google планируют уменьшить его с помощью улучшенных инструментов и опыта 2016 года, вне зависимости от того, откуда люди скачали сервисы.

В 2016 году крупнейшими совместными проектами Google были программы ежемесячных обновлений и партнерство с сообществом, занимающимся исследованиями в области безопасности.

В 2016 году обновление системы безопасности было установлено на более чем 735 млн устройств от более чем 200 производителей. В течение года ежемесячно выпускались обновления для телефонов и планшетов под управлением Android 4.4.4 и выше. На их долю приходится 86,3% всех активных устройств Android в мире.

Google выпускает ежемесячные обновления системы безопасности для устройств Pixel и Nexus. Однако примерно половина Android-устройств, которые были активны в конце 2016 года, не получили обновления для системы безопасности в прошлом году.

Программа поощрений Google Android Security Rewards значительно расширилась: в 2016 году было выплачено около $1 млн за обнаруженные уязвимости.