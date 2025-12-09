В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

В Польше арестовано трио граждан Украины, при которых была найдены шпионские и хакерские устройства, включая Flipper Zero, также известный как «тамагочи для хакеров». Зачем им понадобились все эти гаджеты, они не объяснили, в результате чего получили обвинения в мошенничестве, хакерстве и хранении устройств для преступной деятельности.

Трое под арестом

Польские полицейские взяли под стражу группу граждан Украины, при которых было обнаружено множество устройств для шпионажа и взлома, пишет портал Bleeping Computer. Их арестовали за предполагаемую попытку нанести ущерб ИT-системам Польши, задействуя при этом то самое продвинутое оборудование, которое было у них в момент задержания.

Группа потенциальных хакеров состоит из трех мужчин в возрасте от 39 до 43 лет. Они не смогли объяснить польским органам правопорядка, зачем им потребовалось аккумулировать такую обширную коллекцию техники, по большей части не предназначенной для мирных целей.

В ходе расследования сотрудники полиции Польши изъяли у подозреваемых, в числе прочего, несколько ноутбуков, большое количество SIM-карт, несколько внешних жестких дисков, а также камеры и роутеры. Наряду с ними в перечне есть и устройство Flipper Zero, также известное как «тамагочи для хакеров». Оно может взаимодействовать с различными радиочастотами, перехватывать передаваемые таким образом данные, считывать или эмулировать сигналы RDIF, NFC и Bluetooth. Его разработал выходец из России Павел Жовнер, также являющийся создателем одного из самых крошечных Linux-дистрибутивов в мире.

wirestock / Freepik Арестованные будут находиться под стражей до суда, дата которого пока не назначена

В списке найденных устройств есть детектор K19 RF/GS. Он применяется с целью обнаружения скрытого оборудования наблюдения. Производитель заявляет о его способности обнаруживать беспроводные сигналы, GPS-трекеры, скрытые камеры (с помощью лазера/ИК-излучения) и сильные магнитные поля.

Евротур по-украински

Согласно информации, предоставленной польской полицией, задержанные ими украинцы «заметно нервничали» (were visibly nervous), когда стражи правопорядка остановили их. Граждане Украины заявили, что едут в Литву через Польшу в рамках своего путешествия по Европе.

Задержанные перемещались на автомобиле. Bleeping Computer не пишет, чем именно они привлекли внимание полицейских, а также что именно спровоцировало тех провести обыск их транспортного средства.

«Сотрудники полиции тщательно обыскали салон автомобиля. Они обнаружили подозрительные предметы, которые могут быть использованы для вмешательства в стратегические ИT-системы страны, взлома компьютерных и телекоммуникационных сетей», – отмечено в официальном пресс-релизе польской полиции.

Отсутствующая линия защиты

Задержанные граждане Украины не дали внятных объяснений тому, почему они находились на территории чужого государства, имея при себе избыточное количество оборудования, которое при желании можно использовать в преступных целях. Как итог, им был предъявлен внушительный перечень обвинений.

Польская полиция подозревает их в обычном мошенничестве, а также в компьютерном мошенничестве и заодно в хранении устройств и программного обеспечения, предназначенных для преступной деятельности. Украинцам был устроен допрос, но они сделали вид, что не понимают вопросов об изъятом оборудовании.

Также задержанные настаивали на том, что являются ИT-специалистами. В настоящее время полиция Польши рассматривает несколько версий причин, по которым эти трое мужчин приехали в страну, однако все они пока не разглашаются.

На момент выхода материала все трое арестованных были заключены под стражу до заседания суда. Дата слушания пока не назначена.