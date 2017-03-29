Dr.Web внедрен в компьютерной сети Тульского областного онкологического диспансера

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении несигнатурного антивируса Dr.Web Katana Business Edition в компьютерной сети Тульского областного онкологического диспансера. Сублицензии предоставила ГК «СофтЭксперт», сообщили CNews в «Доктор Веб».

Тульский областной онкологический диспансер — государственное учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь жителям Тульской области. В этом году для защиты компьютерной сети поликлиники и стационара в ГУЗ ТООД был установлен несигнатурный антивирус Dr.Web Katana Business Edition.

«Dr.Web Katana Business Edition установлен для усиления уже существующей в организации антивирусной системы защиты, — отметил начальник отдела по обслуживанию и эксплуатации Константин Алёшин. — Проблема заражения шифровальщиками была для нас особенно острой, и несигнатурный антивирус помог с ней справиться».