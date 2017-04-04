Вышла обновленная версия «СёрчИнформ SIEM»

Компания «СёрчИнформ» объявила о выходе новой версии «СёрчИнформ SIEM», дополненной новой функциональностью, в частности, поддержкой формата Syslog.

Как рассказали CNews в, в «СёрчИнформ SIEM» реализованы новые преднастроенные правила и возможность создавать собственные правила обработки данных. Доступна настройка фильтров обработки по типам, статусам, источникам и тексту сообщения. При создании правил допустимо использование регулярных выражений и их опций. Таким образом, возможно создать уникальные настройки системы для каждой прикладной задачи.

Среди предустановленных категорий событий есть готовые фильтры для событий: ядра операционной системы, пользовательского уровня, почтовых систем, системных демонов, безопасности и авторизации, протокола построчной печати, новостного протокола, подсистемы UUCP, сервисов времени, FTP-демонов, подсистем NTP, сервисов планирования, системы «КИБ Серчинформ» в формате Syslog, а также событий журналирования и предупреждения журналирования, внутренних событий Syslog и других.

Новая версия «СёрчИнформ SIEM» дополнена коннектором, который позволяет работать с модулем учета рабочего времени. Коннектор имеет преднастроенные правила для выявления активности сотрудников вне регламента, а также предупреждает об активности давно отсутствовавших пользователей. Настройка коннектора не требует долгой интеграции — источником данных служат агенты «КИБ Сёрчинформ», отслеживающие рабочее время сотрудников.

«Мы не раз заявляли, что создаем продукт, не подражая конкурентам, а ориентируясь на реальные потребности заказчиков», — заявил руководитель отдела разработки «СёрчИнформ» Дмитрий Гацура. По его словам, «СёрчИнформ SIEM» работает «из коробки» — имеет широкий набор предустановленных правил и не требует многодневной настройки. «Нам важно, чтобы клиент получал не сложный и перегруженный конструктор, но максимально преднастроенный, понятный и удобный инструмент», — добавил он.

В целом «СёрчИнформ SIEM» — это система для сбора, мониторинга и анализа событий безопасности из корпоративных систем в режиме реального времени. Программа аккумулирует информацию из различных источников, анализирует ее, фиксирует инциденты и оповещает о них специалистов по безопасности. Система позволяет получить результат сразу же после установки, так как имеет широкий набор предустановленных правил и не требует базовой доработки, отметили в компании.