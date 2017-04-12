Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2

Дата-центр компании DataSpace прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Действие данного стандарта распространяется на любые организации, которые обрабатывают, передают или хранят данные о держателях платежных карт, сообщили CNews в DataSpace.

Центр обработки данных DataSpace прошел процедуру аудита уже третий год подряд в рамках ежегодной программы сертификации. В ходе аудита специалисты компании «Диалог Наука» подтвердили соответствие комплекса мер физической защиты ЦОД, предотвращающих внештатный физический доступ на объект. На соответствие стандарту PCI DSS версии 3.2 были проверены: служба охраны, процедуры пропускного режима, политика контроля доступа, глубина архивов системы видеонаблюдения и другие элементы физической безопасности.

В целом, как отмечается, соответствие требованиям PCI DSS 3.2 гарантирует надежность и должный уровень физической безопасности дата-центра благодаря многоуровневой системе защиты, которую обеспечивает DataSpace — биометрическому контролю доступа, строгому пропускному режиму, четким процедурам доступа и видеонаблюдения.

«Ежегодный аудит физической безопасности ЦОД позволяет нам контролировать соответствие уровня физической безопасности ЦОД DataSpace мировым стандартам надежности. Сертификат PCI DSS версии 3.2 — это подтверждение физической безопасности доступа в ЦОД, которую мы гарантируем клиентам, беря на себя ответственность за хранение их данных», — заявил Кирилл Павельев, вице-президент по технологиям DataSpace.

«Прохождение DataSpace сертификации по стандарту PCI DSS версии 3.2 для нас, как поставщика облачных услуг, является гарантией надежности и наглядным доказательством высоких стандартов работы, которых придерживается DataSpace, — отметил Михаил Тележкин, технический директор «ИТ-Град». — Получив данный сертификат, компания DataSpace берет на себя ответственность по выполнению требований физической безопасности ЦОД и выступает надежным партнером, что позволяет нам оказывать полный спектр PCI DSS-услуг собственным клиентам».