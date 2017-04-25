Обновлен сертификат совместимости устройств «Рутокен» и программных продуктов «Сигнал-Ком»

Компания «Актив», российский производитель аппаратных средств аутентификации и электронной подписи, разработчик и поставщик решений в сфере информационной безопасности, заявила об обновлении сертификата совместимости устройств «Рутокен» с продуктами компании «Сигнал-Ком», российского разработчика СКЗИ.

Как рассказали CNews в «Активе», новый сертификат совместимости подтверждает, что устройства «Рутокен» могут использоваться в качестве ключевых носителей и средств формирования электронной подписи в системах, построенных на базе криптографических библиотек и защищенных приложений компании «Сигнал-Ком», включая СКЗИ «Крипто-Ком 3.3», последние актуальные версии Message-Pro, Signal-Com JCP, Signal-Com Java CMS, Signal-Com Java TLS, Signal-Com CSP, SSL-Pro, Inter-Pro Client v.6/5, Admin-PKI v.5 и «Сигнал-Ком ЭП Плагин».

Наиболее значимым результатом тестовых испытаний является подтверждение совместной работы продуктов компании «Сигнал-Ком» и устройства «Рутокен ЭЦП 2.0» от «Актива» при использовании новых криптографических стандартов (ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 и VKO ГОСТ Р 34.10-2012). Это позволит владельцам информационных систем, построенных на решениях «Сигнал-Ком» и «Актива», уже сейчас отказаться от устаревшего алгоритма формирования электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001, использование которого будет запрещено после 31 декабря 2018 г. согласно выписке из документа ФСБ России № 149/7/1/3-58 от 31.01.2014 «О порядке перехода к использованию новых стандартов ЭЦП и функции хэширования».

По утверждению «Актива», в настоящее время электронные идентификаторы «Рутокен ЭЦП 2.0» — единственные, поддерживаемые в продуктах «Сигнал-Ком» сертифицированные решения с аппаратной реализацией процедур генерации неизвлекаемых ключей и формирования электронной подписи в соответствии с новым стандартом ГОСТ 34.10-2012.

Возможности «Рутокен ЭЦП 2.0» позволяют подписывать документ в электронном виде так, что закрытый (секретный) ключ электронной подписи никогда не покидает пределы токена. Таким образом, исключается возможность компрометации ключа и увеличивается общая безопасность информационной системы, подчеркнули в компании.

«Тандем решений “Сигнал-Ком” и “Рутокен ЭЦП 2.0”, поддерживающих криптостандарты 2012 года, гарантирует высокий уровень безопасности хранения закрытых ключей. Это важно при работе с квалифицированной электронной подписью и электронной подписью в системах дистанционного банковского обслуживания», — заявил Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления «Рутокен» компании «Актив».

«Сегодня сертифицированные средства защиты информации компании “Синал-Ком”, программно реализующие новый национальный стандарт электронной подписи ГОСТ 34.10-2012, получили аппаратную поддержку в виде устройств семейства “Рутокен 2.0” компании “Актив”, реализующих новый стандарт на аппаратном уровне. Совместимость сертифицированных решений двух компаний позволит нашим старым клиентам задолго до конца 2018 года осуществить безболезненный перевод своих защищенных прикладных систем на новые криптографические стандарты, а новым клиентам открывает широкие возможности по созданию средств защиты информации, сочетающих в себе преимущества аппаратной технологии неизвлекаемых ключей и гибкость программных средств, реализующих широкий ряд криптографических протоколов», — считает Елена Никонова, технический директор «сигнал-ком».