«Лаборатории Касперского»: каждый четвертый банк затрудняется идентифицировать онлайн-пользователей

Согласно результатам исследования «Финансовые киберугрозы в 2016 году», проведенного для «Лаборатории Касперского» среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира, количество пользователей мобильного и интернет-банкинга во всем мире неуклонно растет., но при этом 24% финансовых учреждений испытывают сложности с удаленной идентификацией клиентов. Учитывая, что 59% банков в ближайшие три года ожидают увеличения убытков из-за действий кибермошенников, проверка личности пользователей онлайн-сервисов будет приобретать все большее значение для финансовых учреждений.

По данным исследования, в 2016 году почти каждый третий банк (30%) сталкивался с киберинцидентами, связанными с интернет-сервисами: главным образом это фишинг и мошенническое использование данных пользователей. При этом представители банков сходятся во мнении, что технологии безопасности не должны мешать пользователям: 38% опрошенных обеспокоены сложностью соблюдения баланса между надежной защитой интернет-банкинга и его удобством.

«Из множества подходов к обеспечению безопасности банки, естественно, выбирают те, которые не оказывают заметного влияния на пользователей. Несмотря ни на что, интернет-банкинг должен сохранять свои главные преимущества: оставаться быстрым и удобным способом совершения транзакций. Мы разрабатываем технологии, которые защищают как сами компании, так и их клиентов, и при этом не усложняют процесс авторизации», — сказал Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention «Лаборатории Касперского».

В дополнение к двухфакторной аутентификации и другим мерам безопасности эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют внедрять комплексные решения для проверки личности клиента. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, предназначенная для защиты от финансового мошенничества, оценивает возможные риски и отслеживает подозрительные процессы не только в момент входа в систему, но и в течение всей сессии. Решение устраняет последствия инцидента и дает организациям возможность опередить злоумышленников: активно блокирует попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.