Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Бывший топ-менеджер в Meta* (признана экстремистской организацией, запрещена в России) по вопросам безопасности подал в суд на компанию за факт наличия у разработчиков WhatsApp* прямого доступа к пользовательским данным. Никто не закрывал лазейку, доступ был неограниченным. Сам истец подвергся давлению со стороны Meta за попытку огласки информации.

В суд за правдой

Компания Meta* (признана экстремистской организацией, запрещена на территории России) ответит в суде за сокрытие информации о дыре в мессенджере WhatsApp*, которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, пишут Bloomberg и The Guardian. Против нее выступает экс-сотрудник компании Аттаулла Байг (Attaullah Baig), называющий себя бывшим топ-менеджером по безопасности WhatsApp*. По данным The Guardian, он занимал этот пост с 2021 по 2025 гг.

Против бывшего работодателя Байг подал иск на 115 страниц, в котором в подробностях рассказал, что данные пользователей самого популярного мессенджера в мире (около 3 млрд аккаунтов) как на ладони у 1500 инженеров WhatsApp*. С его слов, они располагают доступом даже к конфиденциальной информации и могут копировать ее, не оставляя никаких следов.

Байг подчеркнул, что столь легкий доступ к приватной информации может быть расценен судом как прямое нарушение законов США и, что немаловажно, соглашения о конфиденциальности, которое Meta* заключила Федеральной торговой комиссией США (FTC) в 2020 г.

Инфобез. Якутия Доказательств наличия у разработчиков доступа к персональным данным пользователей WhatsApp* пока нет

Байг также утверждает, что Meta* никак не препятствует взломам аккаунтов, количество которых ежедневно достигает 100 тыс. В иске, поданном в федеральный суд США в Сан-Франциско, заявлено, что Meta* не внедрила базовые меры кибербезопасности, включая адекватную обработку данных и возможности обнаружения нарушений, несмотря на то, что он предлагал сделать это.

Правда не должна всплыть

The Guardian пишет, что Байг неоднократно пытался донести информацию о проблеме высшему руководству компании. В частности, он сообщил о ней непосредственно главе подразделения по разработке WhatsApp* Уиллу Кэткарту (Will Cathcart).

Более того, в своих попытках как можно скорее закрыть уязвимость Байг уведомил о ней лично Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), миллиардера и основателя Meta*. Но эффект от всех этих обращений получился вовсе не тот, которого он ожидал.

Впервые Байг обнаружил «дыру» в безопасности мессенджера в 2021 г., и тогда же направил первое уведомление. По его словам, он сразу же столкнулся с репрессиями, включая отрицательные оценки его работы, устные предупреждения и, в конечном итоге, увольнение в феврале 2025 г. за «плохую работу» (poor performance), пишет The Guardian.

Все сходится. Или нет

В Meta* подтвердили, что Байг покинул компанию из-за низкой производительности труда, и что сразу несколько ведущих инженеров компании независимо друг от друга подтвердили, что его работа не оправдала ожиданий. В заявлении компании отдельно подчеркивается, что Байг подавал жалобу на увольнение в Управление по охране труда Министерства труда США, но она была отклонена.

Против Байга выступил и вице-президент WhatsApp* по коммуникациям Карл Вуг (Carl Woog). В своем заявлении он написал, что ничего нового в действиях Байга нет. «К сожалению, это знакомая схема, в которой бывшего сотрудника увольняют за плохую работу, а затем он выступает с искаженными заявлениями, которые искажают суть упорной работы нашей команды», – отметил Вуг.

Неподтвержденный топ-менеджер

The Guardian пишет, что у Байга внушительный послужной список, и что многие его должности связаны с кибербезопасностью в ИТ- и финансовых компаниях. В частности, с этой сферой была связана его работа в PayPal, Capital One и других крупных финансовых учреждениях.

Однако Meta* пока не подтвердила, что Байг действительно был топ-менеджером по безопасности WhatsApp*. Bloomberg пишет, что Байг, по его собственным словам, был принят на работу в Meta* в 2021 г. на пост менеджера по разработке программного обеспечения, а после адаптации возглавил отдел безопасности WhatsApp*.

Это агентству частично подтвердил представитель WhatsApp* Заде Альсава (Zade Alsawah). Он отметил, что над Байгом было несколько руководителей, подчинявшихся вице-президенту по разработке, и что его должность – именно менеджер по разработке программного обеспечения.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.