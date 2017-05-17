Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах

Компания «Доктор Веб», российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» компанией Selectron-IT (Нидерланды). Об этом говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews.

Компания Selectron-IT более четверти века поставляет решения и предоставляет услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий корпоративным и частным клиентам в Нидерландах. Компания предлагает полный комплекс информационно-коммуникационных услуг, в том числе поставляет программное обеспечение, предоставляет услуги частного облака и резервного копирования данных, специализируется на управлении серверами и рабочими станциями, занимается администрированием сетей, обеспечивает информационную безопасность, предлагает техническую поддержку и консультационные услуги.

«Специалисты службы технической поддержки Dr.Web много помогали нам во время развертывания сервиса, — рассказал владелец компании Selectron-IT Эрол Сайдам (Erol Saydam). — Это прекрасный продукт: новейшие антивирусные технологии по доступной цене; круглосуточная поддержка пользователей в режиме 24/7, оперативная даже в ночное время; защита от руткит-технологий и энкодеров; услуга бесплатного восстановления файлов, поврежденных троянцами-вымогателями, при подписке на тарифный пакет “Dr.Web Премиум” — всё это позволяет нам предложить нашим клиентам высокое качество антивирусной защиты. Компании малого и среднего бизнеса заинтересованы в антивирусе Dr.Web по подписке».

Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk создан специалистами «Доктор Веб» в 2007 г. На сегодняшний день установку Dr.Web AV-Desk осуществили более 350 провайдеров и компаний, предоставляющих ИТ-услуги в различных регионах России, а также во Франции, Нидерландах, Испании, Украине, Эстонии, Литве, Казахстане и ряде других стран, отметили в компании.