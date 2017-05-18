Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies

Компании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет предоставлять технологии Positive Technologies по арендной схеме. Сотрудничество компаний подразумевает несколько крупных технологических интеграций, что позволит сформировать ряд ИБ-сервисов, объединяющих глубокую экспертизу и зарекомендовавшие себя технологии игроков российского рынка, сообщили CNews в Positive Technologies.

Первым шагом стало создание услуги Solar JSOC по защите клиентских веб-приложений на базе межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, выявляющего и блокирующего современные атаки на веб-порталы, ERP-системы, интернет-банкинг и т.п.

«Безусловно, нам приятно, что один из игроков отечественного рынка аутсорсинга ИБ выбрал PT Application Firewall в качестве основного решения для построения полноценной сервисной услуги по защите приложений. Solar JSOC полностью соответствует требованиям, которые мы предъявляем к MSSP-партнерам в части наличия сертифицированных специалистов и экспертизы в сфере технологий Positive Technologies. Поэтому мы уверены, что предоставляемые партнером сервисы на базе высокотехнологичного решения, соответствующего мировым практикам, будут отличаться высоким уровнем качества и будут востребованы отечественными компаниями», — прокомментировал событие директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies в России Максим Филиппов.

Исследования компании Positive Technologies и отчеты Solar JSOC показывают, что одна из наиболее привлекательных мишеней для киберпреступников — веб-приложения организаций. При этом общий уровень их защищенности невысок, что открывает широкие возможности для доступа к внутренним ресурсам компаний, чувствительной информации и пр. В 39% расследованных случаев вектором атаки становились именно веб-приложения. В этом контексте задача противодействия атакам на инфраструктуру организаций с использованием активных средств защиты (в том числе и относящихся к классу WAF) признается MSSP-провайдером одной из ключевых и требующих наиболее эффективного инструментария, подчеркнули в компании.

«Мы остановили свой выбор на PT Application Firewall как на современном, высокотехнологичном решении, соответствующим абсолютному большинству потребностей наших клиентов: PT Application Firewall дает аналитику огромное поле возможностей для детектирования, анализа и противодействия атакам на веб-приложения, — рассказал Владимир Дрюков, руководитель департамента Solar JSOC компании Solar Security. — А гибкость развертывания, легкость настройки и аналитический интерфейс в числе прочего позволили нам снизить нагрузку и на специалистов первой линии Solar JSOC».