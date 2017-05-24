Консорциум Emercoin предложит клиентам «Ай-Теко» решения на блокчейне

Инновационный центр «Ай-Теко», компания-разработчик HashCoins и международная open-source команда Emercoin объявили о создании блокчейн-консорциума «Эмеркоин» (Emercoin Consortium). Подписав трехстороннее соглашение о сотрудничестве, учредителями Emercoin Consortium выступили: инновационный центр «Ай-Теко», отечественный интегратор, входящий в структуру «Ай-Теко»; HashCoins, разработчик оборудования, технологий и программных решений на блокчейне, которому принадлежит сервис облачного майнинга биткоинов HashFlare; и Emercoin Team, международная open-source команда авторов-разработчиков платформы Emer. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко».

Как рассказали в компании, основная задача консорциума — разработка, совместное развитие и внедрение в крупнейших российских компаниях специализированных решений на блокчейне Emercoin, подходящим для реализации актуальных для корпоративного сектора немонетарных сервисов.

Развитие и поддержку сервисов обеспечит инновационный центр «Ай-Теко», который будет предлагать заказчикам компании решения в новых для технологии блокчейн отраслях экономики, включая логистику, документооборот, розницу, кредитные операции. Реализация решений для этих направлений потребует адаптации и выработки новых решений совместными усилиями входящих в консорциум компаний.

«Среди сотен блокчейн-платформ немонетарные сервисы имеют буквально единицы. Emercoin, один из немногих таких проектов, предоставляет не только пакет готовых к работе немонетарных сервисов, но и универсальную платформу для создания новых. Эта функциональность сейчас наиболее актуальна для корпоративных заказчиков, ряд которых уже проявляет активную заинтересованность в таких решениях, — пояснил Юрий Кирильчев, директор по развитию бизнеса инновационного центра «Ай-Теко». — Тщательно проанализировав команды разработчиков блокчейн-решений, мы остановились на Emercoin Team как наиболее опытной в реализации немонетарных решений».

В настоящее время на платформе Emer уже реализуются децентрализованные сервисы авторизации и сетевой безопасности; доменных имен; электронных визитных карточек; распределённый реестр прав владения товарами и нематериальными активами; сервис нотаризации документов на блокчейне; децентрализованный шлюз между системами классической и IP-телефонии.

«Emercoin Team более четырёх лет разрабатывает блокчейн-платформу для промышленных применений. Мы реализовали как криптовалюту, так и ряд немонетарных сервисов, предлагая рынку проверенные инструменты для решения задач реального бизнеса. Однако команда Emercoin понимает, что только создать сервисы мало — их надо ещё и внедрять, интегрировать в существующие бизнес-процессы, обеспечивать сопровождение и обучение. Рады, что в лице ИЦ “Ай-Теко” мы нашли партнера, который имеет глубочайшую экспертизу в области внедрения и сопровождения комплексных проектов и интеграции в них различных технологий», — прокомментировал событие Олег Ховайко, главный разработчик Emercoin Team.

Консорциум «Эмеркоин» открыт для сотрудничества с крупными системными интеграторами, ИТ-компаниями, финансово-промышленными группами и приглашает компании, заинтересованные во внедрении блокчейн-технологий в свои продукты и процессы, а также в разработке новых блокчейн-решений, присоединиться к Emercoin Consortium. Участники консорциума получат как полный доступ к технологиям Emer, так и всестороннюю поддержку, в том числе технические консультации, аналитику, помощь в подборе квалифицированных блокчейн-разработчиков и другие варианты необходимого сопровождения.

По информации «Ай-Теко», максимальную эффективность блокчейн как технология демонстрирует на крупномасштабных задачах. Используя блокчейн, крупнейшие организации смогут сократить издержки, выражаемые в миллиардах долларов совокупно. Поэтому учредители консорциума — инновационный центр «Ай-Теко», HashCoins и Emercoin Team — расценивают развитие этого проекта как крайне перспективное и востребованное.