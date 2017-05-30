«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновленной версии Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Решение сочетает продвинутые алгоритмы машинного обучения и оптимизированную адаптируемость к инфраструктуре клиента. В комбинации с экспертными сервисами для защиты от киберугроз это позволяет противодействовать даже самым сложным атакам на ранних стадиях, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Кроме того, снизились технические требования для интеграции с Kaspersky Private Security Network — локальной репутационной базой, информация из которой не выходит за пределы корпоративной сети.

Новая версия Kaspersky Anti Targeted Attack Platform легко интегрируется с Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и позволяет использовать решение для защиты рабочих мест как сенсор. Кроме того, оптимизирована работа с электронной почтой: новая KATA способна блокировать вредоносные письма и совместима с решением Kaspersky Secure Mail Gateway. Теперь при защите почты обрабатываются не только файлы, но и веб-адреса — они передаются в «песочницу» и проверяются в безопасной среде. Помимо этого, появилась возможность проверять даже защищенные паролем архивы.

Инфраструктура «песочницы» — специально выделенной среды, где имитируется обычная работа на компьютере для проверки поведения в этой среде различных программ — стала децентрализованной, за счет чего ее можно масштабировать. Это позволяет работать с большим количеством анализируемых объектов даже в загруженных сетях.

Консоль управления Kaspersky Anti Targeted Attack Platform стала более наглядной и понятной для отслеживания всех рабочих потоков. В панели отображается детальная информация о статусе проверок, последних событиях и инцидентах, а также возможных связях между ними. Разным пользователям решения теперь можно давать разный уровень доступа в зависимости от их обязанностей и компетенций. Кроме того, представление информации об определенных частях инфраструктуры может быть ограничено в соответствии с политикой безопасности компании, отметили в «Лаборатории Касперского».

«Мы сосредоточились на трех главных направлениях совершенствования продукта. Первое и самое важное — добавили новые сценарии эксплуатации, расширили возможности анализа и автоматизированного поиска взаимосвязей между событиями. Второе — серьезно поработали над масштабируемостью решения, его гибкостью и возможностью адаптироваться к требованиям клиента. Наконец, третье направление — наглядность. Чистый и понятный интерфейс, который можно настроить под себя, жизненно необходим для оперативного обнаружения инцидентов и реагирования на них», — рассказал Артем Серебров, руководитель управления по разработке Kaspersky Anti Targeted Attack Platform «Лаборатории Касперского».

В целом, по словам разработчиков, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) — решение для защиты от целенаправленных атак. Главная опасность этих атак в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и часто никак себя не обнаруживают в течение длительного времени. Итогом может стать перманентная утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. KATA противостоит нападениям на всех этапах и способна как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от нее, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре, утверждают в «Лаборатории Касперского».