Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера

Компания Acronis представила новейшую версию Acronis Backup 12.5 — решения для резервного копирования, предлагающего защиту для инфраструктур любого размера. Новая версия Acronis Backup 12.5 поставляется в двух вариантах — стандартном (Standard) и расширенном (Advanced) — и предполагает возможность простого и быстрого обновления, сообщили CNews в Acronis.

Предприятия могут начать с использования стандартной версии Acronis Backup 12.5 и по мере роста задач и расширения ИТ-инфраструктуры просто перейти на версию Acronis Backup 12.5 Advanced. Такой подход позволяет партнерам с помощью одного и того же продукта реализовывать проекты как для малого, так для среднего и крупного бизнеса, отметили в компании.

Новые функции Acronis Backup 12.5 Advanced

Решение Acronis Backup 12.5, построенное на новой гибридной облачной архитектуре — это многофункциональное решение, поддерживающее более 20 платформ. К ним относятся Windows, Office 365, Azure, Linux, Mac OS X, Oracle, VMWare, Hyper-V, Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix XenServer, iOS и Android.

Среди особенностей решения разработчики называют: унифицированный веб-интерфейс для всей инфраструктуры; разделение на департаменты и ролевую модель администраторов для поддержки распределённых предприятий; поддержку шести типов гипервизоров для обеспечения миграции между разными платформами; автоматизацию восстановления системы на новом оборудовании и централизованное управление загрузочными носителями для сокращения директивного времени восстановления на удаленных площадках; использование моментальных снимков SAN для сокращения использования ресурсов гипервизора; резервное копирование баз данных Oracle и гранулярное восстановление; расширенную поддержку ленточных библиотек для повышения гранулярности и упрощенного управления; прогрессивный модуль отчетности для более полного представления и соблюдения корпоративных правил; обеспечение восстановления после катастроф для аварийного восстановления данных локально и в облаке; проверку резервной копии для уверенности в возможности восстановления данных; Acronis Notary для обеспечения достоверности и неизменности данных.

Новые функции в стандартной и расширенной версии

Более 170 новых функций реализовано в обоих версиях для нужд организаций любого размера, которые позволяют работать в современной гибридной облачной среде.

Среди наиболее важных нововведений: настраиваемые панели мониторинга для быстрой оценки состояния инфраструктуры; Acronis Active Protection — проактивная защита данных от программ-вымогателей; Acronis Instant Restore для обеспечения 15-секундного директивного времени восстановления; Acronis vmFlashback для быстрого инкрементального восстановления виртуальных машин.

Комментируя выпуск новой версии, Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis, заявил: «Сегодня реальность такова, что в мире всё больше используются различные конечные устройства, гибридная инфраструктура, а новые угрозы для наших данных продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Компании всех размеров во всем мире все шире используют облачную инфраструктуру и адаптируются к постоянно меняющемуся “цифровому ландшафту”. Компания Acronis предлагает им уверенность, предоставляя инновационные технологии защиты данных, являющиеся безопасными, быстрыми, простыми и универсальными. Acronis Backup 12.5 по праву является ответом на все современные потребности в защите данных».

Инновационные средств защиты данных нового поколения

Более 500 инженеров Acronis создают инновации и развивают технологии защиты данных для Acronis Backup 12.5. Как результат, были добавлены поддержка резервного копирования и миграция рабочих нагрузок для частных и публичных облачных хранилищ. Новая версия обеспечивает защиту данных от программ-вымогателей с автоматическим восстановлением поврежденных данных, рассказали в компании.

Acronis Backup 12.5 также предлагает новую технологию на базе блокчейн, которая предоставляет пользователям возможность проверять неизменность резервной копии перед ее восстановлением, что позволяет повысить соответствие регламентам. Обеспечивается резервное копирование экземпляров Amazon EC2, Microsoft Azure VMs и почтовых ящиков Office 365. Функция Acronis Notary доказывает, что файл является подлинным и не изменялся с момента создания резервной копии.

«Технология блокчейн получает все большее признание как метод сертификации данных и проверки их достоверности, который не вызывает никаких сомнений, — отметил Виталик Бутерин, основатель Ethereum Foundation. — Компания Acronis осознала такую необходимость и готова предложить зрелую технологию именно тогда, когда рынок к этому готов».