Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества

Компания Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о расширении сотрудничества с компанией Abbyy. Как сообщили CNews в Zecurion, в рамках партнёрства компания может использовать новую версию технологии Abbyy FineReader Engine во всех своих продуктах для распознавания текстов в графических файлах.

Zecurion и Abbyy сотрудничают уже более 6 лет. Ранее технология оптического распознавания текстов Abbyy FineReader Engine применялась только в Zecurion Zlock (Device Control) и Zecurion Zgate (Traffic Control). По новым условиям партнёрства, технология используется во всех продуктах комплекса Zecurion DLP. С помощью Abbyy FineReader Engine решения Zecurion распознают информацию в изображениях, что даёт возможность выявить нарушения политик безопасности и предотвратить утечку конфиденциальных данных.

Комплекс Zecurion DLP включает в себя Zecurion Zgate (Traffic Control), Zecurion Zlock (Device Control) и Zecurion Zdiscovery (Discovery). Zecurion Zgate (Traffic Control) анализирует данные, передаваемые сотрудниками за пределы локальной сети, и блокирует утечки конфиденциальной информации через сетевые каналы. Zecurion Zlock (Device Control) предназначен для защиты от утечек конфиденциальной информации на конечных точках сети. В отличие от других агентских систем, Zecurion Zlock может предотвращать утечки в реальном времени, указали в компании. Zecurion Zdiscovery (Discovery) сканирует все хранилища данных в корпоративной сети, обнаруживает конфиденциальную информацию и определяет нарушения политик безопасности.

Технология распознавания Abbyy FineReader Engine, используемая в DLP-решениях Zecurion, помогает службам безопасности вовремя отследить попытки организовать утечку данных в сканах, фотографиях, PDF-документах, распечатках, скриншотах. OCR-система в DLP распознаёт текст в изображениях даже низкого качества, быстро обрабатывает многостраничные документы и объёмные файлы, позволяет находить данные, вставленные в другой документ в виде изображения. Благодаря высокой производительности решений Zecurion, все проверки происходят оперативно и незаметно для пользователей, подчеркнули в компании.

«Интеграция Abbyy FineReader Engine расширяет возможности наших DLP-продуктов. Мы довольны качеством, скоростью и стабильностью работы продуктов нашего партнёра», — заявил Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion.

«Сегодня информация — самый ценный ресурс бизнеса, поэтому компаниям нужны новые инструменты для её защиты. Особенно сложно контролировать утерю конфиденциальных и коммерческих данных, которые содержатся в сканах и фотографиях документов. Используя возможности технологии распознавания Abbyy, Zecurion предотвращает такие утечки и защищает коммерческие интересы заказчиков», — отметила Александра Яковлева, директор по корпоративным продажам Abbyy Россия.