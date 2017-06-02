«Инфосистемы Джет» присоединилась к хартии владельцев и руководителей компаний, работающих в области защиты информации и криптографии

Компания «Инфосистемы Джет» подписала «Хартию владельцев и руководителей компаний, работающих в области защиты информации и криптографии». Хартия охватывает вопросы этики, профессионализма и добросовестности компаний, работающих в сфере информационной безопасности и готовых участвовать в ее развитии. В ней декларируются принципы работы компаний и позиция руководства по данным вопросам. Целью хартии является формирование отраслевого сообщества ответственных компаний, готовых работать на данном рынке в цивилизованной форме, сообщили CNews в «Инфосистемах Джет».

Документ был подготовлен Комитетом ассоциации АПКИТ по информационной безопасности и согласован с основными участниками рынка и профильными регуляторами. Подписывая хартию, «Инфосистемы Джет» согласились считать для себя имеющими силу изложенные в ней обязательства.

Среди направлений деятельности участников рынка, подписавших хартию: экспертиза правовых и программных документов, касающихся ИБ; выработка механизмов организации экспертизы проектов в сфере ИБ (в том числе по поручению регуляторов); участие в урегулировании конфликтов и споров между участниками рынка ИБ; организация помощи участникам рынка ИБ в ситуации незаконченных и проблемных проектов; выработка механизмов саморегулирования на рынке ИБ; участие в разработке и продвижении мер, стимулирующих развитие отрасли ИБ.

«Риски, связанные с информационной безопасностью, существенно выросли в России за последние годы. Под ударом находится не только коммерческий сектор, но и государственные институты. В таких условиях участники рынка ИБ, обладающие лучшими компетенциями в своих областях, должны объединить свои усилия и координировать свои действия для защиты государства и своих клиентов от угроз ИБ. Мы считаем подписание хартии важным шагом на этом пути», — заявил Владимир Елисеев, генеральный директор компании «Инфосистемы Джет».

На данный момент хартию подписали 12 компаний — крупных игроков российского рынка информационной безопасности. В дальнейшем планируется расширение списка участников и совместная выработка механизмов отраслевого саморегулирования, а при наличии положительного опыта — создание отраслевой СРО.