PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК

Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназначенный для защиты от взлома ERP-систем, интернет-банкинга, порталов госуслуг, получил сертификат по четвертому классу защиты для межсетевых экранов уровня веб-сервера (тип «Г»), сообщили CNews в Positive Technologies.

«Мы оперативно откликаемся на изменение нормативной базы и адаптируем продукты под новые требования, — заявил директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. — Наличие такого сертификата становится обязательным для продуктов класса Web Application Firewall (WAF), применяемых при построении систем защиты приложений в российских государственных информационных системах и системах обработки персональных данных».

Полученный сертификат №3455 действителен до 27 октября 2018 г. Он удостоверяет, что PT Application Firewall соответствует требованиям документов «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты межсетевого экрана типа “Г” четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

По словам разработчиков, PT Application Firewall защищает приложения от всех распространенных угроз по классификации OWASP и WASC, сложных клиентских атак (DOM-based XSS), DDoS-атак на прикладном уровне, а также может блокировать атаки нулевого дня с помощью алгоритмов машинного обучения. Продукт способен автоматически коррелировать события, что дает возможность обнаруживать атаки на ранних этапах. Механизм виртуальных патчей позволяет моментально реагировать на угрозы, не дожидаясь устранения уязвимостей. В настоящее время PT Application Firewall обеспечивает безопасность веб-сервисов банков, телекоммуникационных компаний, предприятий нефтегазовой сферы, государственных организаций, онлайн-магазинов и телеканалов.

«Российская сертификация PT Application Firewall помогает нам взаимодействовать и с зарубежными испытательными лабораториями, — рассказал Дмитрий Кузнецов. — Утвержденные ФСТЭК профили защиты к межсетевым экранам соответствуют требованиям ISO 15408, и для прохождения зарубежной сертификации нам достаточно перевести на английский документы, которые разработаны для российской сертификации. В настоящее время PT Application Firewall — уже второй наш продукт после MaxPatrol, который проходит зарубежную сертификацию по ISO 15408».