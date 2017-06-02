«Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-ауторсинга и облачных сервисов, стала партнером мирового эксперта в области управления ИТ-системами и безопасности — компании Ivanti. Решения компании позволяют выявлять и устранять одну из самых распространенных уязвимостей — неконтролируемый доступ к корпоративным системам и данным через учетные записи сотрудников, сообщили CNews в «Ай-Теко».

Благодаря основному партнерскому статусу ESP (Expert Solution Provider) «Сервионика» получила возможность внедрения и оптимизации решений Ivanti, а специалисты компании прошли тренинги и приобрели навыки архитекторов системы.

Разграничение прав доступа пользователей стало актуальной проблемой для компаний всех типов и размеров. Отсутствие контроля приводит в лучшем случае к тому, что важные файлы или программы могут быть удалены по небрежности, но есть и более серьезные риски: вирусные атаки, кражи персональных данных и коммерческих секретов. Кроме того, сохранение прав доступа у уволенных сотрудников открывает канал для нанесения умышленного вреда корпоративным данным. Примером такого глобального риска является недавняя масштабная атака вируса WannaCry — от него, по официальным данным, пострадало более 450 тыс. компьютеров частных лиц, коммерческих организаций и правительственных учреждений более чем в 150 стран мира, указали в компании.

«Решения Ivanti станут важным дополнением портфеля предложений “Сервионики” в области информационной безопасности, позволяя клиентам обеспечить дополнительный контроль защиты доступа к бизнес-приложениям и корпоративным данным», — заявил Василий Степаненко, директор департамента информационной безопасности «Сервионики».

«Контроль учетных данных является относительно новым, но очень важным направлением информационной безопасности — сферы, в которой опыт нашей компании измеряется уже несколькими десятками лет. Вместе с “Сервионикой” мы планируем создать комплексное предложение, позволяющее клиентам защищать корпоративные данные и полностью контролировать ситуацию с доступом пользователей к ним», — заявил Дмитрий Мельников, руководитель представительства Ivanti в России, СНГ, Грузии, Монголии.

Компания Ivanti создана в начале 2017 г. на базе сразу нескольких игроков мирового рынка решений в области информационной безопасности: Landesk, Heat Software, Shavlik, Lumension и AppSense.