«Системный софт» выводит на рынок услугу по защите от вирусов-вымогателей

«Системный софт» объявил о запуске сервиса WannaProtect – комплекса превентивных мероприятий по предотвращению атак шифровальщиков-вымогателей на ИТ-инфраструктуры предприятий.

В рамках услуги WannaProtect специалисты по информационной безопасности проводят аудит ИТ-инфраструктуры компании, вплоть до имитации реальной атаки на компьютеры пользователей, выявляют слабые места и составляют рекомендации по усилению защиты. Имитация атаки осуществляется с помощью специализированного ПО, которое рассылает «зараженные» письма на компьютеры пользователей и собирает статистику – процент «попавшихся» пользователей, открывших приложение или перешедших по ссылке. Эти услуги для обратившихся компаний предоставляются бесплатно.

«Практика информационной безопасности – одна из самых больших в компании, – комментирует Максим Тикуркин, генеральный директор «Системного софта». – Поэтому было бы странно, если бы мы не предложили сейчас экспертизу рынку, на фоне резкого обострения ситуации с киберугрозами. Атака шифровальщика WannaCry хотя и самая громкая на сегодняшний день, но совершенно точно не последняя. Вероятно, она даже не будет самой масштабной, с учетом широкого инструментария средств атак, доступного сегодня злоумышленникам по всему миру».

Число пользователей, атакованных с помощью шифровальщиков, выросло в 5,5 раз, со 130 000 в 2014-2015 годах до более чем 700 000 в 2015-2016 годах, отмечают в компании. За прошлый год программами-шифровальщиками было атаковано 38% российских компаний среднего и малого бизнеса, а согласно исследованиям компании Malwarebytes, с июня 2015 по июнь 2016 года почти 40% компаний было атаковано вирусами-вымогателями.