Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation

Depo Computers и «Смарт-Софт» вывели на рынок полностью российское решение Depo Traffic Inspector Next Generation, предназначенное для обеспечения информационной безопасности при подключении ИТ-инфраструктуры предприятия к сети интернет. Решение построено на российских технологиях и предоставляет ИТ-специалистам мощный набор инструментов для защиты локальной сети от внешних атак, организации защищенных каналов связи (VPN), фильтрации и управления трафиком.

С экономической точки зрения внедрение российских решений в области ИБ более выгодно заказчикам, поскольку они разработаны с учетом реалий отечественного ИТ-рынка и упрощают выполнение требований российского законодательства в области защиты информации.

Компании Depo Computers и «Смарт-Софт» обладают глубокими знаниями российского рынка и успешным опытом сотрудничества в области разработки совместных решений. Плодотворная работа специалистов двух российских компаний завершилась созданием комплексного решения Depo Traffic Inspector Next Generation, относящегося к классу UTM (Unified Threat Management). Решение представляет собой готовый к внедрению «из коробки» программно-аппаратный комплекс и соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к системам защиты информации.

Depo Traffic Inspector Next Generation позволяет защитить корпоративную сеть заказчика от взлома, кражи данных, хищения финансовых средств, вирусных атак и хакерских вторжений, которые могут привести к прямым финансовым потерям или парализовать на длительный срок работу информационной системы предприятия; организовать эффективное использование сети Интернет сотрудниками компании: контролировать и ограничивать доступ пользователей к сайтам, приложениям, фильтровать контент. Для учебных заведений контентная фильтрация может быть настроена по спискам категорий, рекомендованных Минобрнауки РФ; принять ряд мер для соблюдения законодательства, регулирующего доступ и использование Интернета (ФЗ-152, ФЗ-149, ФЗ-139, ФЗ-188, ФЗ-436).

Приложение призвано обеспечить централизованный контроль и управление интернет-доступом географически распределенной филиальной сети. Центр управления позволяет организовать доступ в сеть интернет подведомственным учреждениям по утвержденной политике безопасности, централизованно их контролировать, безопасно обмениваться данными.

ИТ-специалисты оценят систему администрирования на русском языке, реализованную в виде веб-интерфейса. Специализированная веб-консоль Depo Traffic Inspector Next Generation Center Management System позволяет централизованно управлять несколькими Depo Traffic Inspector Next Generation, установленными в различных подразделениях и удаленных филиалах. Администратор может определять правила сетевого доступа для пользователей и приложений, регулировать уровни фильтрации контента, создавать виртуальные частные сети, изменять настройки и создавать подробные отчеты на любом развернутом экземпляре решения с одной консоли.

Аппаратной платформой нового решения стали серверы линейки ДЕПО Шторм российского производства. В зависимости от предполагаемой нагрузки, разработаны два варианта решения: Depo Traffic Inspector Next Generation M1000 и Depo Traffic Inspector Next Generation L1000+. Первый вариант предназначен для защиты инфраструктуры, в которой работают до 1 000 пользователей, второй вариант – для защиты инфраструктуры, в которой работают от 1 000 до 10 000 пользователей.

В настоящее время Depo Traffic Inspector Next Generation прошел экспертизу в органе по сертификации и находится в стадии оформления сертификата во ФСТЭК России по 4 классу, тип А по требованиям к межсетевым экранам, вступившим в силу 1 декабря 2016 года.

«Современное решение Depo Traffic Inspector Next Generation интегрирует лучшие российские технологии и полностью готово к внедрению в ИТ-инфраструктуру любой сложности, – сказал Дмитрий Черкасов, заместитель генерального директора Depo Computers. – Совместная работа инженеров компании Depo Computers и специалистов «Смарт-Софт» позволила создать законченное многофункциональное решение, благодаря которому можно быстро развернуть эффективную систему защиты информации корпоративного уровня от современных киберугроз. Мы уверены в успехе Depo Traffic Inspector Next Generation на российском рынке, поскольку это решение в точности соответствует потребностям российских заказчиков в удобном и надежном инструменте защиты информации».

«На мой взгляд, мы создали прецедент успешной кооперации двух российских производителей в области разработки систем информационной безопасности. В решении учитываются новые требования законодательства РФ и современные тенденции разработки решений сетевой защиты. Именно поэтому совместный программно-аппаратный комплекс Depo Traffic Inspector Next Generation является конкурентоспособным высокотехнологичным решением для организаций госсектора, образования, здравоохранении, коммерческих компаний. Теперь наши клиенты могут решать поставленные задачи по информационной безопасности комплексно одним продуктом», – отметила Татьяна Медова, исполнительный директор ГК «Смарт-Софт».