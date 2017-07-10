Eset представила в России Eset Cloud с удаленным управлением антивирусами

Eset представила в России и СНГ Eset Cloud – новое направление бизнеса для сервис-провайдеров, в рамках которого партнеры смогут удаленно управлять антивирусными решениями своих корпоративных заказчиков.

Модель Eset Cloud ориентирована на сервис-провайдеров, для которых разработана принципиально новая партнерская программа. Бизнес перспективен для таких компаний, как облачные сервис-провайдеры, системные интеграторы и дистрибуторы программных решений, ИТ-аутсорсеры, хостинг-провайдеры, компании по обслуживанию компьютеров, интернет-провайдеры и операторы связи.

Темпы роста облачных сервисов в России в настоящее время превышают общемировые. По данным отчета Forrester и SAP, рынок облачных услуг в России будет расти в ближайшие пять лет со среднегодовыми темпами в 21% и к 2020 г. достигнет 48 млрд руб. (в три раза больше объема 2015 г.).

Облачные сервисы Eset настраиваются под модель продаж и специфику работы партнера с заказчиком. Сервисы позволят партнерам продавать антивирусные решения Eset на основе ежемесячной подписки, оказывать комплекс услуг по управлению антивирусной защитой и удаленному администрированию, сделать решения Eset частью комплекса облачных услуг и поставлять их вместе с виртуальным оборудованием в составе единого пакета, вести взаиморасчеты с заказчиком, исходя из количества дней использования продуктов.

Отличительной особенностью и преимуществом облачных сервисов Eset являются минимальные затраты на интеграцию, либо полное ее отсутствие.

Заказчикам не придется отдельно приобретать лицензии на решения Eset, заниматься развертыванием и администрированием, держать в штате сотрудников, ответственных за антивирусную безопасность. Все вышеперечисленное берет на себя сертифицированный партнер Eset Cloud. Заказчику остается только ежемесячно оплачивать услугу.

В рамках облачных сервисов Eset доступны комплексные пакеты безопасности, адаптированные для малого, среднего и крупного бизнеса. Отдельно представлены продукты для защиты файловых и почтовых серверов. Заказчик может в режиме реального времени менять количество защищаемых узлов и продуктов Eset, оплачивая только фактически потребляемые услуги.

«Модель Eset Cloud расширяет возможности сервис-провайдера и выводит их за рамки перепродажи лицензий на базе ежемесячной подписки. Мы предлагаем партнерам возможность удаленно управлять антивирусной защитой заказчика, – сказал Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Партнер зарабатывает на новой услуге, а заказчик экономит время и деньги. Кроме того, партнеры Eset смогут дополнить собственное облачное направление, предлагая заказчикам надежную антивирусную защиту и высокий уровень сервиса».