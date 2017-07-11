«Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram

«Сёрчинформ» объявила о дополнении функциональности DLP-системы «Контур информационной безопасности» инструментом для анализа траффика в мессенджере Telegram. Решение в первую очередь предназначено для предотвращения утечек конфиденциальной информации.

Согласно данным исследования уровня ИБ в России, 40% компаний вынуждены блокировать доступ к мессенджерам, чтобы обезопасить себя от действий инсайдеров и не допустить намеренной или случайной утечки конфиденциальных данных.

Для решения проблемы в «Контуре информационной безопасности Сёрчинформ» реализована возможность контроля популярных IM-клиентов и мессенджеров: Viber, Facebook, Google+, ICQ, AIM, Jabber, MSN, Mail.ru Агент, LinkedIn и других, в том числе и мессенджера Telegram.

Новый модуль проверяет на соответствие политикам безопасности переписку, голосовые сообщения и файлы, переданные с помощью Telegram Desktop.

«Telegram сейчас на пике популярности – это связано с недавним скандалом и возможностью блокировки мессенджера в России. Запрещать детище Дурова в итоге не стали, а вот интерес пользователей к нему явно подогрели, – отметил генеральный директор «Сёрчинформ» Сергей Ожегов. – Мессенджером пользуются для личной и деловой переписки, официальные Telegram-каналы есть у госструктур, например, у ФАС, Минобрнауки, президентского Совета по правам человека, а у Министерства иностранных дел РФ есть даже собственный набор стикеров. Новый функционал «КИБ Сёрчинформ» сохраняет возможность узнавать новости, получать и предоставлять информацию, общаться привычным способом. И в то же время система обеспечивает защиту информации, анализирует трафик в режиме реального времени, в том числе по антитеррористическим политикам безопасности, и предупреждает об угрозах».

В обновленной версии DLP-системы «КИБ Сёрчинформ» также добавлен инструмент для фото- и видеофиксации событий, которые происходят в поле обзора встроенной или подключенной к компьютеру веб-камеры. Все новинки 2017 года компания традиционно представит осенью на «Road Show SearchInform» – ежегодной серии бесплатных практических конференций, посвященных вопросам информационной безопасности.