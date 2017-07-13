Axoft усилила портфель ИБ-решениями FireEye

Axoft объявила о получении права дистрибуции решений FireEye. FireEye – разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, объединяющий инновационные технологии, интеллектуальную разведку и всемирно известный консалтинг от Mandiant. Решения FireEye призваны помочь организациям быть готовыми, реагировать и предотвращать кибератаки.

В планах IT-дистрибутора – концентрация на продвижении и развитии данного направления и увеличение числа проектов с участием FireEye. Территория действия контракта – Россия и страны СНГ.

Теперь партнеры Axoft могут предложить своим заказчикам интеллектуальную комплексную систему защиты от мирового лидера по противодействию кибератакам. В период с 2015 по начало 2017 г.г. в России ежегодно наблюдался прирост оборота по решениям FireEye примерно на 12% (данные ITGuard, предыдущего дистрибутора FireEye в России). В мировом масштабе FireEye занимает 56% рынка и является лидером в области противодействия APT-атакам.

Получение Axoft статуса дистрибутора – закономерный шаг на пути развития направления информационной безопасности. Последние три года Axoft активно инвестирует в информационную безопасность, и это даёт свои результаты: рост спроса на продукты ИБ в разные годы составлял от 23 до 50%. Теперь портфель Axoft закрывает все типы уязвимостей по направлениям: защита от таргетированных атак (Анти-АРТ), SIEM, АСУ ТП, Next-Generation Firewall, IPS/IDS, Web Application Security, VPN, UTM, Compliance, аутентификация и электронная подпись, DLP, Endpoint Security.

В планах компании – дальнейшее укрепление позиций на рынке информационной безопасности, в том числе за счёт популяризации FireEye на территории России и СНГ. Наличие тестового оборудования FireEye, а также квалифицированная помощь со стороны Axoft и вендора на всех этапах проведения пилотного проекта, presale-поддержка – важные составляющие успеха. Системы FireEye востребованы в финансовой, промышленной сферах, индустрии телеком-операторов. В основном, это коммерческий сектор организаций уровня Enterprise, имеющих развитую IT-инфраструктуру.

Среди ключевых конкурентных преимуществ FireEye – возможность анализа всего подозрительного web-трафика пользователя и передаваемых файлов в контексте; использование защищенного от обнаружения аппаратного гипервизора собственной разработки; поддержка динамического анализа одновременно в нескольких настольных ОС с несколькими версиями прикладного ПО локально на устройстве (Multi-Version).

Флагманские решения производителя – FireEye Network Security (FireEye NX), FireEye Endpoint Security (FireEye HX) и FireEye Email Security (FireEye EX). FireEye NX – эффективная система для защиты от угроз, обеспечивающая высокоточное обнаружение источников сложных, целевых и других атак в интернет-трафике, а также немедленное их устранение. Решение FireEye HX позволяет выявлять и нейтрализовывать известные и неизвестные угрозы на конечных станциях, а также понимать их характер и цели. Система FireEye EX обеспечивает защиту электронной почты от комплексных атак, использует бессигнатурную технологию для анализа всех вложений электронных писем.

«Мы рады представлять в России и СНГ лучших мировых и отечественных производителей, и сотрудничество с FireEye – отличная возможность для наших партнеров расширить свой продуктовый портфель за счёт интересных проектных решений. В нашем профессиональном арсенале – команда инженеров и специалистов по продажам. Мы располагаем демооборудованием по данному направлению, готовы оказать содействие в обучении и presale-поддержке. Уверен, эти факторы сделают работу партнеров с FireEye комфортной и доходной», – отметил Михаил Прибочий, генеральный директор компании Axoft.

«Одна из задач, которая стоит перед нами – информирование и демонстрация ценности решений на базе продуктов FireEye для конечных пользователей. Мы намерены оказывать нашим партнерам всестороннюю поддержку по данному направлению – тем самым, увеличить число проектов с участием решений FireEye», – сказал Владислав Фефелов, руководитель группы продвижения продуктов информационной безопасности компании Axoft.