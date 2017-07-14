ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК

RDP.RU объявила об успешном завершении процедуры сертификации по ФСТЭК EcoRouterOS - операционной системы для универсальных IP/MPLS-маршрутизаторов серии ER EcoRouter. Продукт официально признан пригодным для работы с конфиденциальной информацией, что открывает широкие возможности для использования устройств серии ER в корпоративных системах государственных органов, предприятий ОПК, промышленного и нефтегазового сектора, транспорта, спецслужб и др.

Сертификат соответствия № 3764 подтверждает, что операционная система EcoRouterOS версии 3.2, разработанная RDP.RU и производимая ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» и «Телеком-Защита», является специализированной операционной системой со встроенными средствами информационной защиты. Подтверждено соответствие продукта требованиям по 5 классу защищенности от несанкционированного доступа к информации (НСД) и требованиям по 4 уровню контроля отсутствия незадекларированных возможностей (НДВ).

Сертификат выдан на основании данных, полученных испытательной лабораторией «Документальные системы». Лаборатория также осуществляет контроль маркирования сертифицированной продукции и инспекционный контроль ее соответствия требованиям и условиям сертификации.

EcoRouterOS является единой информационной системой для всех моделей серии ER, включая безвентиляторные и адаптированные к работе в расширенном температурном диапазоне (от -10 до +55 ℃). Версия 3.2 поддерживает технологию L3 VPN, которая позволяет организовывать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter.

Сергей Никулин, генеральный директор RDP.RU, отметил: «Проблема уязвимости очень актуальна для российских сетей, построенных на продуктах зарубежных вендоров. Да, в стране пока еще недостаточно развита компонентная база. Но мы, российские разработчики интеллектуальных решений, уже сегодня делаем все возможное для того, чтобы наши заказчики могли не бояться санкций, утечки информации, вывода из строя оборудования (или даже всей ИТ-инфраструктуры), отсутствия качественной сервисной поддержки и других рисков. Внедрение таких продуктов, как EcoRouter позволит свести на нет любые политические и экономические риски. Успешно завершенная сертификация EcoRouterOS – это еще один уверенный шаг на пути к достижению технологического суверенитета России в области ИКТ».