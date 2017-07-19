Solar Dozor обеспечил защиту банка «Санкт-Петербург» от внутренних угроз

Solar Security сообщила об успешном завершении проекта по миграции банка «Санкт-Петербург» на новую версию DLP-решения продукта Solar Dozor 6. Проект был реализован за четыре месяца – от предпроектного обследования до настройки политик безопасности. Партнером выступила компания «Инфосистемы Джет».

До этого в банке на протяжении нескольких лет использовалась DLP-система «Дозор-Джет». Она успешно решала классические задачи по защите от утечек конфиденциальной информации и персональных данных. В первую очередь, это обеспечивалось за счет мониторинга и анализа сообщений, пересылаемых по различным каналам, и возможности заблокировать нелегитимную отправку чувствительной информации. Кроме того, «Дозор-Джет» автоматизировал работу сотрудников службы информационной безопасности банка при расследовании инцидентов безопасности.

«Мы были удовлетворены возможностями «Дозор-Джет» – система решала задачу по защите от утечки коммерческой тайны, управленческой отчётности и других сведений, критичных для развития бизнеса. Но Solar Dozor 6 не просто находится на новом технологическом уровне, а предлагает принципиально новые инструменты, серьезно расширяющие возможности использования DLP-системы», – отметил Анатолий Скородумов, заместитель директора, начальник управления по обеспечению информационной безопасности банка «Санкт-Петербург».

Помимо классической задачи защиты от утечек данных, Solar Dozor 6 решает еще одну ключевую задачу офицера безопасности: выявление внутренних угроз, способных нанести организации финансовый и репутационный ущерб, – корпоративного мошенничества, конфликтов интересов и аффилированности сотрудников.

При разработке Solar Dozor 6 акцент был сделан на создании инструментов анализа коммуникаций и поведения сотрудников, выявления аномалий. Они позволяют обнаружить угрозы безопасности на ранней стадии и предпринять необходимые меры до того, как компания пострадает от действий внутренних злоумышленников.

«Решение исповедует подход People Centric Security, поэтому в Solar Dozor 6 фокус сделан на людях и их поведении. DLP Solar Dozor накапливает информацию о действиях сотрудников, на базе которой создаются профили их стандартного поведения, чтобы затем система могла выявить аномалии и оперативно уведомить о них офицера безопасности», – сказал Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса компании Solar Security.