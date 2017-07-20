«КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux

«СёрчИнформ» объявила о доработке DLP-системы «Контур информационной безопасности Сёрчинформ» для контроля ОС ROSA Linux.

Действующие и потенциальные клиенты «СёрчИнформ» проявляют активную заинтересованность в поддержке отечественных ОС. Это связано с курсом на импортозамещение и переходом государственных структур на отечественные операционные системы. Компания «СёрчИнформ» и «НТЦ ИТ РОСА» 1 февраля 2017 г. подписали соглашение о сотрудничестве.

«Технологическое сотрудничество и партнерство с российскими разработчиками ПО – один из главных приоритетов деятельности компании НТЦ ИТ РОСА. В данный момент мы как никогда чувствуем потребность рынка в комплексных российских решениях, особенно в сферах, затрагивающих информационную безопасность. Тесное сотрудничество с компанией «СёрчИнформ» позволит предложить российским заказчикам законченные решения для организации защищенной IT-инфраструктуры», – сказал генеральный директор компании «НТЦ ИТ РОСА» Сергей Александров.

Агенты КИБ, адаптированные под ОС Rosa Linux, контролируют следующие информационные каналы: корпоративная почта, личная почта, HTTP(S) траффик, FTP, социальные сети и форумы, облачные сервисы (Dropbox и прочие).

«Мы наблюдаем, что постепенно коммерческие и особенно государственные структуры переходят на отечественное ПО. Потому плотно сотрудничаем с ООО «НТЦ ИТ РОСА» в этом направлении. Для нас важно, чтобы заказчик мог защищать конфиденциальную информацию с помощью «КИБ Сёрчинформ» и при этом использовать отечественную серийно выпускаемую ОС», – сказал начальник разработки «СёрчИнформ» Дмитрий Гацура.