Новая версия MaxPatrol SIEM успешно выявляет угрозы класса WannaCry и NotPetya

Positive Technologies представила новую версию MaxPatrol SIEM — системы, предназначенной для выявления инцидентов ИБ в реальном времени. Обновленные механизмы продукта оперативно обнаруживают и локализуют эпидемии типа WannaCry и NotPetya. Пользователи системы также могут создавать стойкие и растянутые во времени правила корреляции, что позволяет обнаружить даже многолетние APT-атаки несмотря на изменения в IТ-инфраструктуре компании.

«За последние пару месяцев жертвами вирусов-вымогателей стали сотни компаний по всему миру: автозаводы, банки, розничные сети, фармацевтические и судоходные компании. Мы стараемся оперативно реагировать на подобные события, поэтому основные изменения в новой версии MaxPatrol SIEM связаны с обнаружением и локализацией эпидемий криптолокеров. Новые технологии проверки сетевой достижимости, гибкой работы с активами и событиями сетевого взаимодействия позволят значительно проще выявлять любые угрозы такого типа. Кроме того, наши эксперты оперативно создали соответствующие правила корреляции для обнаружения атак WannaCry и NotPetya», — отметил директор по развитию бизнеса в России Positive Technologies Максим Филиппов.

Новый алгоритм идентификации аппаратных и программных элементов IТ-инфраструктуры (активов) учитывает десятки параметров актива и дает им разный «вес». В результате MaxPatrol SIEM распознает актив даже после изменения IP-адреса, MAC-адреса, hostname или других параметров, что особенно важно при использовании DHCP-сервера и работе за NAT. Таким образом, MaxPatrol SIEM теперь строит еще более точную модель IТ-инфраструктуры и позволяет создавать стойкие правила корреляции.

Реализованная в новой версии MaxPatrol SIEM технология проверки сетевой достижимости позволит быстро понять, доступны ли тот или иной узел или сеть, с точностью до протокола и порта. И если в большой территориально распределенной сети началась эпидемия вируса и известны варианты его распространения, например определенные порты, администратор сможет быстро локализовать очаг и сохранить информацию на десятках тысяч компьютеров — либо убедиться, что критической инфраструктуре предприятия эпидемия этого вируса не угрожает.

«Для противодействия атакам типа WannaCry или NotPetya необходимо следовать прописным истинам, содержащимся в каждой политике безопасности: сегментация сети, фильтрация по протоколам и т. п. Но действительность вносит в эти правила свои коррективы, и на практике нередко оказывается, что там, где по данным ИБ-службы доступа нет, трафик "гуялет" без каких-либо ограничений, — отметил Владимир Бенгин, директор департамента поддержки продаж Positive Technologies. — А в результате, как это было во время эпидемии NotPetya, сотрудники служб безопасности, изучая информацию о новой угрозе и будучи уверены, что связи по протоколу SMB между головной компанией и ее дочерними подразделениями нет, — ошибаются в выборе контрмер и вынуждены сражаться уже с последствиями инцидента».

MaxPatrol SIEM не только представит актуальные маршруты до искомого актива на карте сети, но и подсветит все доступные альтернативы. Это позволит быстро обнаружить ошибки в конфигурации сетевых устройств и не допустить нарушения политик доступа. Кроме того, для проверки наличия в сети зараженных WannaCry или NotPetya узлов достаточно нескольких секунд за счет новой функции группировки сетевых событий по нескольким признакам (например, по отправителям и получателям пакетов на порт 445, за исключением файловых серверов общего доступа).

MaxPatrol SIEM теперь позволяет формировать динамические группы активов по правилам, включающим логику И, ИЛИ, НЕ, и настраивать на них точные правила корреляции для обнаружения инцидентов ИБ и реагирования на них. Например, можно создать группу подверженных уязвимости WannaCry активов, добавив три условия: наличие уязвимости CVE-2017-0145 и открытых портов 139 или 445, а также отсутствие антивируса на узле.

В новой версии MaxPatrol SIEM можно создавать табличные списки, которые существенно расширяют возможности привнесения экспертизы Positive Technologies в продукт. Теперь инциденты ИБ могут выявляться на основе сложных корреляций длиной до нескольких лет, что особенно важно для обнаружения advanced persistent threats, при которых среднее «время жизни» злоумышленника в организации составляет 3 года.

Помимо новых возможностей по выявлению и анализу инцидентов, система получила множественные улучшения в интерфейсе и стала значительно удобнее в работе. Появились новые виджеты с возможностью просмотра подробной информации по двойному щелчку мыши, отображение событий на топологии IТ-инфраструктуры, выгрузка карты сети в векторном и растровом форматах.