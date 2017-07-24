«Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен»

«Актив» объявила об успешном завершении испытаний ПАК «Рутокен» версии 4 во ФСТЭК Рос-сии. Сертификат соответствия ФСТЭК № 3753 был получен 10.07.2017 г.

Сертификат подтверждает, что программно-аппаратный комплекс «Рутокен», разработанный компанией «Актив», является программно-техническим средством аутентификации пользовате-лей при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тай-ну. ПАК «Рутокен» реализует функции аутентификации и управления доступом к аутентифика-ционной информации и настройкам СЗИ, в том числе в виртуальной инфраструктуре.

Сертификация прошла в соответствии с требованиями технических условий и руководящих до-кументов по четвертому уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ 4).

Полученный сертификат действителен для аппаратных устройств Рутокен ЭЦП 2.0 и Рутокен ЭЦП 2.0 micro, Рутокен ЭЦП PKI и Рутокен ЭЦП PKI micro, смарт-карты Рутокен ЭЦП, Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, MicroSD карты Рутокен Lite, а также для драйверов Рутокен, Рутокен Плагин, ути-литы администрирования rtAdmin, библиотеки прикладного программирования PKI-Core, систем-ных библиотек PKCS#11, криптопровайдера Aktiv Rutoken CSP и Рутокен MiniDriver.

Вышеперечисленные устройства и программное обеспечение Рутокен сертифицированы для ра-боты на операционных системах Microsoft Windows 7 (32/64-bit); Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit); Microsoft Windows 10 (32/64-bit); Alt Linux 6.0 SPT (32/64-bit); Alt Linux 7.0 SPT (32/64-bit); Alt Linux WS 8.0 (32/64-bit); Astra Linux Special Edition (РУСБ.10015-01) (32/64-bit); Astra Linux Common Edi-tion (32/64-bit).

Документ подтверждает возможность применять ПАК Рутокен в системах, требующих подтверждения соответствия, к примеру, ГИС, ИСПДН, а также для аутентификации в виртуальных средах, web-сервисах и др.

«Мы рады, что наши ключевые носители успешно прошли испытания по достаточно серьезным требованиям регулятора и полностью соответствуют требованиям российского законодатель-ства. И теперь у нас есть полный стек сертифицированных ФСТЭК решений для корпоративного сектора: драйверы Рутокен, система управления жизненным циклом Рутокен KeyBox, Рутокен ЭЦП PKI и смарт-карты Рутокен ЭЦП. Это открывает для наших заказчиков новые возможности использования СКЗИ и двухфакторной аутентификации в системах работы с конфиденциальной информацией и персональными данными», - отметил коммерческий директор компании «Актив» Дмитрий Горелов.